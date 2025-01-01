Электромеханические гильотины являются высокопроизводительным оборудованием для резки листового металла. В отличие от ручных гильотинных инструментов, электрические оснащены плавным запуском ножа, что делает раскроечную работу более точной и безопасной. Также они имеют возможность регулировки угла и ширины реза.

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