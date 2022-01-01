Фильтры грубой очистки (ФГО) применяются для механического очищения воды. В зависимости от максимальной температуры и давления в системе водоснабжения, вы можете выбрать металлопластиковый, латунный или полипропиленовый ФГО. В ассортименте “Бигам” имеются модели каскадных, косых и сетчатых фильтров.

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