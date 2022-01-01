Фильтр-насадка на кран
Найдено: 6 товаров
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- 340 ₽Ресурс модуля, л: 1000Скорость фильтрации, л/мин: 0
- Нет в наличииКартриджей в комплекте, шт: 1Габариты, мм: 145х75х75Количество ступеней очистки: 1Ресурс модуля, л: 40000Скорость фильтрации, л/мин: 11
- Нет в наличиибактерицидныйКартриджей в комплекте, шт: 1Габариты, мм: 120х65х65Количество ступеней очистки: 1Ресурс модуля, л: 1000Скорость фильтрации, л/мин: 0
- Нет в наличиидля механической очисткиКартриджей в комплекте, шт: 1Габариты, мм: 150x70x230Количество ступеней очистки: 1Ресурс модуля, л: 5000Скорость фильтрации, л/мин: 10
- Нет в наличиидля механической очисткиКартриджей в комплекте, шт: 1Габариты, мм: 58х95х132Количество ступеней очистки: 1Ресурс модуля, л: 750Скорость фильтрации, л/мин: 0
- Нет в наличииSL 10, для механической очисткиКартриджей в комплекте, шт: 1Габариты, мм: 340х130х130Количество ступеней очистки: 1Ресурс модуля, л: 2000Скорость фильтрации, л/мин: 2
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фильтр-насадка на кран в городе Ярославль по цене от 123 до 1520 рублей. В наличии более 6 наименований. Фильтр-насадка на кран можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.