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Фильтры для воды

Фильтр-насадка на кран

Найдено: 6 товаров
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  • Фильтр насадка на кран Аквафор В300
    340 ₽
    5.0
    Фильтр насадка на кран Аквафор В300
    Ресурс модуля, л: 1000
    Скорость фильтрации, л/мин: 0
  • Фильтр для душа Новая Вода T-5
    Нет в наличии
    Фильтр для душа Новая Вода T-5
    Картриджей в комплекте, шт: 1
    Габариты, мм: 145х75х75
    Количество ступеней очистки: 1
    Ресурс модуля, л: 40000
    Скорость фильтрации, л/мин: 11
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  • Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
    Нет в наличии
    5.0
    Бактерицидный модуль Аквафор В300-Б
    бактерицидный
    Картриджей в комплекте, шт: 1
    Габариты, мм: 120х65х65
    Количество ступеней очистки: 1
    Ресурс модуля, л: 1000
    Скорость фильтрации, л/мин: 0
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  • Фильтр Барьер Комфорт
    Нет в наличии
    Фильтр Барьер Комфорт
    для механической очистки
    Картриджей в комплекте, шт: 1
    Габариты, мм: 150x70x230
    Количество ступеней очистки: 1
    Ресурс модуля, л: 5000
    Скорость фильтрации, л/мин: 10
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  • Фильтр Аквафор Топаз
    Нет в наличии
    Фильтр Аквафор Топаз
    для механической очистки
    Картриджей в комплекте, шт: 1
    Габариты, мм: 58х95х132
    Количество ступеней очистки: 1
    Ресурс модуля, л: 750
    Скорость фильтрации, л/мин: 0
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  • Фильтр Новая Вода T100
    Нет в наличии
    Фильтр Новая Вода T100
    SL 10, для механической очистки
    Картриджей в комплекте, шт: 1
    Габариты, мм: 340х130х130
    Количество ступеней очистки: 1
    Ресурс модуля, л: 2000
    Скорость фильтрации, л/мин: 2
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фильтр-насадка на кран в городе Ярославль по цене от 123 до 1520 рублей. В наличии более 6 наименований. Фильтр-насадка на кран можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.