В этом разделе вы можете купить фильтры для воды с системой обратного осмоса (osmos). Обратноосмотическая система обладает набором картриджей и очистительной мембраной, благодаря чему фильтрация происходит в несколько ступеней. В наличии проточные, накопительные и встраиваемые комплекты.

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