Фитинги обжимные компрессионные

Компрессионные фитинги применяются для обжима металлопластиковых и PEX труб в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. В этом разделе вы можете подобрать необходимый тип обжимного соединения: муфту, обойму, тройник, водоотвод или соединитель. В наличии изделия из латунного и чугунного сплавов.

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