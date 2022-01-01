В этом разделе можно приобрести фрезы и сопла для моек высокого давления. В наличии грязевая фреза (подходит для удаления засохших пятен с твердой поверхности), струйная (имеет возможность регулировки давления воды для эффективной очистки автомобиля) и вращающаяся насадки (легко убирает грязь в труднодоступных местах).

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фрезы и сопла для моек высокого давления в городе Ярославль по цене от 206 до 4420 рублей. В наличии более 11 наименований. Фрезы и сопла для моек высокого давления можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.