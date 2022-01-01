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Фрезы

Кромочные фрезы

Найдено: 71 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кромочные фрезы в городе Ярославль по цене от 247 до 2900 рублей. В наличии более 71 наименования. Кромочные фрезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
1 500 ₽
Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
977 ₽
Кромочная фальцевая фреза Атака 151285
Кромочная фальцевая фреза Атака 152318
1 075 ₽
Кромочная фальцевая фреза Атака 152318
Кромочная фреза Атака 301095
579 ₽
Кромочная фреза Атака 301095
Фреза Атака 301127-1
633 ₽
Фреза Атака 301127-1
Кромочная фреза Атака 301127-2
863 ₽
Кромочная фреза Атака 301127-2
Фреза Атака 301160
669 ₽
Фреза Атака 301160
Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
1 615 ₽
Кромочная фреза Атака 302190L-2 со скошенной поверхностью
Калевочная фреза Атака 591318
1 083 ₽
Калевочная фреза Атака 591318
Фреза калевочная Атака 591381
1 293 ₽
Фреза калевочная Атака 591381
Калевочная фреза Атака 601255
937 ₽
Калевочная фреза Атака 601255
Кромочная калевочная фреза Атака 601381
1 298 ₽
Кромочная калевочная фреза Атака 601381
Пальчиковая фреза d10
44 ₽
Пальчиковая фреза d10
Пальчиковая фреза d12
52 ₽
Пальчиковая фреза d12
Кромочная фреза Атака 302127-3
1 310 ₽
Кромочная фреза Атака 302127-3
Фреза полая Dremel 2.615.065.5JA
1 310 ₽
Фреза полая Dremel 2.615.065.5JA
Кромочная фальцевая фреза Атака 151381
1 383 ₽
Кромочная фальцевая фреза Атака 151381
Фасонная пазовая фреза Атака 8141620
1 651 ₽
Фасонная пазовая фреза Атака 8141620
Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950
1 074 ₽
Кромочная фальцевая фреза Атака 151318 2516950
Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
950 ₽
Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
Фреза калевочная Атака 591286
1 790 ₽
Фреза калевочная Атака 591286
Фреза калевочная Атака 591255
937 ₽
Фреза калевочная Атака 591255
Кромочная калевочная фреза Атака 602381
1 141 ₽
Кромочная калевочная фреза Атака 602381
Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
3 050 ₽
Алмазная торцевая фреза Diam (ФАТ CM-95 Премиум) 110516
STURM Набор фрез 12шт. 9016-RB-S8-12-1
1 148 ₽
STURM Набор фрез 12шт. 9016-RB-S8-12-1
Набор фрез Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.
2 610 ₽
Набор фрез Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.
Набор фрез Атака VRMB06-A для выборки четверти 7шт.
1 990 ₽
Набор фрез Атака VRMB06-A для выборки четверти 7шт.
Фреза кромочная конусная Атака 132320
264 ₽
Фреза кромочная конусная Атака 132320
Пальчиковая двухсторонняя фреза d12
68 ₽
Пальчиковая двухсторонняя фреза d12
Пальчиковая двухсторонняя фреза d5
20 ₽
Пальчиковая двухсторонняя фреза d5
Пальчиковая фреза d-5
16 ₽
Пальчиковая фреза d-5
Фреза пальчиковая d-6
44 ₽
Фреза пальчиковая d-6
Пальчиковая фреза d8
30 ₽
Пальчиковая фреза d8
ЭНКОР 9341 Набор фрез комбинированных рамочных, хв.12мм
3 328 ₽
ЭНКОР 9341 Набор фрез комбинированных рамочных, хв.12мм
Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600
2 125 ₽
Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 2шт. 38,1*28,6, хв. 10600
Фреза кромочная Энкор 10525
854 ₽
Фреза кромочная Энкор 10525
Фреза DeWalt DT 8408 30 мм
2 168 ₽
Фреза DeWalt DT 8408 30 мм
Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 10603 2шт. 38,1*28,6
2 805 ₽
Набор фрез пазо-шиповых ЭНКОР 10603 2шт. 38,1*28,6
Фреза кромочная калевочная Энкор 9243
706 ₽
Фреза кромочная калевочная Энкор 9243
Кромочная калевочная фреза Энкор 9244
791 ₽
Кромочная калевочная фреза Энкор 9244
Пазовая фасонная фреза Энкор 9278
684 ₽
Пазовая фасонная фреза Энкор 9278
Фреза пазовая фасонная Энкор 9292
612 ₽
Фреза пазовая фасонная Энкор 9292
Пазовая фасонная фреза Энкор 9293
755 ₽
Пазовая фасонная фреза Энкор 9293
Фреза кромочная фальцевая Энкор 9302
765 ₽
Фреза кромочная фальцевая Энкор 9302
Фреза кромочная конусная Энкор 9233
714 ₽
Фреза кромочная конусная Энкор 9233
Фреза кромочная Энкор 10534
578 ₽
Фреза кромочная Энкор 10534
Окантовочная фреза Dremel Trio 2.615.T61.8JA
1 029 ₽
Окантовочная фреза Dremel Trio 2.615.T61.8JA
Набор концевых фрез 12 шт.
3 177 ₽
Набор концевых фрез 12 шт.