Газовый котел – центральный элемент отопительной системы. Активно используется для отопления как отдельных помещений, так и целых зданий. При работе устройства применяется газ. При использовании котла достигается необходимая температура, а отсутствие центрального отопления не станет помехой.

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