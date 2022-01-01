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Котлы отопления

Газовые котлы

Найдено: 114 товаров
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  • Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    40 919 ₽
    48 140 ₽
    Котел газовый Baxi ECO Nova 24F
    192 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 192
    Число контуров: двухконтурный
    • -7 221 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    61 096 ₽
    72 750 ₽
    4.8
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24 F
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -11 654 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
    57 110 ₽
    59 360 ₽
    4.7
    Газовый котел Baxi ECO-4s 24F
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
    • -2 250 ₽
  • Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    61 799 ₽
    63 100 ₽
    4.9
    Газовый котел Baxi ECO FOUR 24
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -1 301 ₽
  • Газовый котел Конорд АОГВ-11,6-3
    22 970 ₽
    25 050 ₽
    5.0
    Газовый котел Конорд АОГВ-11,6-3
    116 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 116
    Число контуров: одноконтурный
    • -2 080 ₽
  • Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    44 900 ₽
    47 707 ₽
    Котел газовый настенный Navien Deluxe S-24K COAXIAL White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -2 807 ₽
  • Котел газовый Baxi Luna-3 1.310 Fi 31кВт турбо
    79 890 ₽
    5.0
    Котел газовый Baxi Luna-3 1.310 Fi 31кВт турбо
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: одноконтурный
  • Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    92 500 ₽
    4.2
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MTV
    250 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 250
    Число контуров: двухконтурный
  • Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    70 793 ₽
    5.0
    Настенный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    240 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    39 900 ₽
    49 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    240 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 240
    Число контуров: двухконтурный
    • -10 000 ₽
  • Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
    75 900 ₽
    4.5
    Газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
    230 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 230
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
    29 750 ₽
    3.8
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
    110 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 110
    Число контуров: одноконтурный
  • Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    71 820 ₽
    Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел Navien Deluxe S-16K
    39 930 ₽
    Газовый котел Navien Deluxe S-16K
    160 м²
    Тип камеры сгорания: закрытая
    Способ установки: настенный
    Площадь обогрева, кв.м: 160
    Число контуров: двухконтурный
  • Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
    35 480 ₽
    5.0
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
    150 м²
    Тип камеры сгорания: открытая
    Способ установки: напольный
    Площадь обогрева, кв.м: 150
    Число контуров: одноконтурный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить газовые котлы в городе Ярославль по цене от 11122 до 158600 рублей. В наличии более 114 наименований. Газовые котлы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Газовый котел NAVIEN ATMO Ace-24A White
39 900 ₽
Газовый котел NAVIEN ATMO Ace-24A White
Настенный газовый котел BAXI ECO FOUR 24
61 799 ₽
Настенный газовый котел BAXI ECO FOUR 24
Газовый котел PROTHERM Гепард 23 MTV
92 500 ₽
Газовый котел PROTHERM Гепард 23 MTV
Газовый котел BUDERUS Logamax U072-24K
70 793 ₽
Газовый котел BUDERUS Logamax U072-24K
Напольный газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
29 750 ₽
Напольный газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
Напольный газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
35 480 ₽
Напольный газовый котел ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Универсал (Н)
Напольный газовый котел Конорд КСц-Г-12S
26 570 ₽
Напольный газовый котел Конорд КСц-Г-12S
Напольный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
31 500 ₽
Напольный газовый котел Конорд КСц-Г-16S
Напольный газовый котел Конорд КСц-Г-8S
24 720 ₽
Напольный газовый котел Конорд КСц-Г-8S
Газовый котел Конорд КСц-Г-10S
25 500 ₽
Газовый котел Конорд КСц-Г-10S
Настенный газовый котел BAXI Luna-3 1.310 Fi 31 кВт турбо
79 890 ₽
Настенный газовый котел BAXI Luna-3 1.310 Fi 31 кВт турбо
Напольный газовый котел Siberia 17 K
46 080 ₽
Напольный газовый котел Siberia 17 K
Напольный газовый котел Siberia 17
39 120 ₽
Напольный газовый котел Siberia 17
Котел газовый настенный NAVIEN Deluxe S-24K COAXIAL White
44 900 ₽
Котел газовый настенный NAVIEN Deluxe S-24K COAXIAL White
Газовый котел NAVIEN Deluxe S-20K
40 700 ₽
Газовый котел NAVIEN Deluxe S-20K
Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
71 820 ₽
Котел газовый настенный турбо Bosch WBN6000-24C RN S5700 7736900198
Настенный газовый котел PROTHERM РЫСЬ HK 24
64 820 ₽
Настенный газовый котел PROTHERM РЫСЬ HK 24
Напольный газовый котел Конорд АОГВ-11,6-3
22 970 ₽
Напольный газовый котел Конорд АОГВ-11,6-3
Настенный газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
89 900 ₽
Настенный газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE)
Настенный газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
75 900 ₽
Настенный газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turbo FIT 0010020901
Напольный газовый котел Siberia 11
32 110 ₽
Напольный газовый котел Siberia 11
Напольный газовый котел Siberia 11К
41 640 ₽
Напольный газовый котел Siberia 11К
Котел газовый BAXI ECO Nova 24F
40 919 ₽
Котел газовый BAXI ECO Nova 24F
Настенный газовый котел BAXI ECO FOUR 24 F
61 096 ₽
Настенный газовый котел BAXI ECO FOUR 24 F
Газовый котел BAXI ECO-4s 24F
57 110 ₽
Газовый котел BAXI ECO-4s 24F
Котел газовый BAXI MAIN FOUR 24
31 190 ₽
Котел газовый BAXI MAIN FOUR 24
Котел газовый BAXI MAIN FOUR 240 F
27 900 ₽
Котел газовый BAXI MAIN FOUR 240 F
Котел газовый NAVIEN Ace-16K White
27 600 ₽
Котел газовый NAVIEN Ace-16K White
Котел газовый NAVIEN Ace-24K White
28 700 ₽
Котел газовый NAVIEN Ace-24K White
Котел газовый Navien Deluxe 16k COAXIAL White
32 050 ₽
Котел газовый Navien Deluxe 16k COAXIAL White
Котел газовый Navien Deluxe 24k COAXIAL White
32 600 ₽
Котел газовый Navien Deluxe 24k COAXIAL White
Газовый котел PROTHERM Волк 12 KSO
20 072 ₽
Газовый котел PROTHERM Волк 12 KSO
Газовый котел PROTHERM Волк 16 KSO
23 109 ₽
Газовый котел PROTHERM Волк 16 KSO
Настенный газовый котел PROTHERM Гепард 23 MOV
57 070 ₽
Настенный газовый котел PROTHERM Гепард 23 MOV
Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
50 536 ₽
Котел газовый Vaillant atmoTEC Pro 240/3-3
Газовый котел BAXI ECO FOUR 1.14 F
38 500 ₽
Газовый котел BAXI ECO FOUR 1.14 F
Котел газовый Arderia ESR 2.13 FFCD coaxial 16 кВт
34 979 ₽
Котел газовый Arderia ESR 2.13 FFCD coaxial 16 кВт
Котел газовый GAZLUX Premium B-30-T1 Котел турбо
26 720 ₽
Котел газовый GAZLUX Premium B-30-T1 Котел турбо
Котел газовый BAXI ECO Compact 24 F
31 500 ₽
Котел газовый BAXI ECO Compact 24 F
Напольный газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
38 570 ₽
Напольный газовый котел ЖМЗ АОГВ 23,2-3 Универсал Н
Котел твердотопливный внутрипольный Минимакс КС-ТГ-16
14 250 ₽
Котел твердотопливный внутрипольный Минимакс КС-ТГ-16
Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-15-2К-Т
56 100 ₽
Газогенераторный котел длит. горения Траян Т-15-2К-Т
Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)
49 890 ₽
Газовый котел ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал (Н)
Котел газовый NevaLux 7224
26 986 ₽
Котел газовый NevaLux 7224
Газовый котел PROTHERM ЯГУАР 24 JTV
42 630 ₽
Газовый котел PROTHERM ЯГУАР 24 JTV
Газовый напольный котел PROTHERM Медведь 40 KLOM
68 400 ₽
Газовый напольный котел PROTHERM Медведь 40 KLOM
Газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6
13 793 ₽
Газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6