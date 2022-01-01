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Гибочные станки

Станки для гибки арматуры

Найдено: 11 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить станки для гибки арматуры в городе Ярославль по цене от 7560 до 140526 рублей. В наличии более 11 наименований. Станки для гибки арматуры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Станок ЭНКОР Корвет-532 95320
41 500 ₽
Станок ЭНКОР Корвет-532 95320
Станок для гибки ИНСТАН ТПГ-1Б
43 780 ₽
Станок для гибки ИНСТАН ТПГ-1Б
Станок для гибки MATRIX (15 т, 1/2-3)
33 860 ₽
Станок для гибки MATRIX (15 т, 1/2-3)
Станок для гибки арматуры BlackSmith M3-V9
17 760 ₽
Станок для гибки арматуры BlackSmith M3-V9
Станок для гибки MATRIX (12 т, 1/2-2)
16 989 ₽
Станок для гибки MATRIX (12 т, 1/2-2)
Станок для гибки ИНСТАН ТР-1 00-00000374
9 430 ₽
Станок для гибки ИНСТАН ТР-1 00-00000374
Станок Stalex TR-40
10 600 ₽
Станок Stalex TR-40
Станок ручной Stalex TR-60
19 040 ₽
Станок ручной Stalex TR-60
Станок ручной ЭНКОР Корвет-530
14 536 ₽
Станок ручной ЭНКОР Корвет-530
Станок ручной ИНСТАН ТПГ-2Б
36 125 ₽
Станок ручной ИНСТАН ТПГ-2Б
Станок ручной Jet JE330300 JHPB-2
24 650 ₽
Станок ручной Jet JE330300 JHPB-2
Станок ручной Jet JE330301 JHPB-3
49 000 ₽
Станок ручной Jet JE330301 JHPB-3
Станок ТПГ-1.25Б
35 865 ₽
Станок ТПГ-1.25Б
Станок ручной BlackSmith MTB10-40
15 120 ₽
Станок ручной BlackSmith MTB10-40
Станок для гибки арматуры BlackSmith M3-TR
12 210 ₽
Станок для гибки арматуры BlackSmith M3-TR
Станок ручной Smart Solid BendMax-200
17 290 ₽
Станок ручной Smart Solid BendMax-200
Станок ручной Smart Solid BendMax-300
22 160 ₽
Станок ручной Smart Solid BendMax-300
Станок для гибки арматуры Stalex DR25
28 220 ₽
Станок для гибки арматуры Stalex DR25
Станок для гибки арматуры BlackSmith M3-V1
11 970 ₽
Станок для гибки арматуры BlackSmith M3-V1
Станок для гибки арматуры Stalex DR16, диаметр 16 мм
7 560 ₽
Станок для гибки арматуры Stalex DR16, диаметр 16 мм
Станок для гибки арматуры Stalex SBG-30, вес 29 кг
25 169 ₽
Станок для гибки арматуры Stalex SBG-30, вес 29 кг
Станок электрический для гибки арматуры ТСС GW 40A, вес 15 кг, напряжение 380в
77 526 ₽
Станок электрический для гибки арматуры ТСС GW 40A, вес 15 кг, напряжение 380в
Станок электрический для гибки арматуры ТСС GW 40B, напряжение 380в
95 460 ₽
Станок электрический для гибки арматуры ТСС GW 40B, напряжение 380в
Станок электрический для гибки арматуры ТСС GW 42A, напряжение 380в
140 526 ₽
Станок электрический для гибки арматуры ТСС GW 42A, напряжение 380в
Станок T60012 AE&T 12т
15 097 ₽
Станок T60012 AE&T 12т
Станок T60016 AE&T 16т
24 567 ₽
Станок T60016 AE&T 16т
Станок Т60012р AE&T 12т
34 497 ₽
Станок Т60012р AE&T 12т
Станок T60016p AE&T 16т
39 067 ₽
Станок T60016p AE&T 16т
Станок Т60016h AE&T 16т
34 238 ₽
Станок Т60016h AE&T 16т
Станок электрический для гибки арматуры CNGW-40A Zitrek, напряжение 380в
85 789 ₽
Станок электрический для гибки арматуры CNGW-40A Zitrek, напряжение 380в
Станок электрический для гибки арматуры CNGW-40M Zitrek, напряжение 380в
71 489 ₽
Станок электрический для гибки арматуры CNGW-40M Zitrek, напряжение 380в
Станок ручной APV-100
16 900 ₽
Станок ручной APV-100