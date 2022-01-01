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Измерительный инструмент

Гигрометры

Найдено: 33 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гигрометры в городе Ярославль по цене от 468 до 135000 рублей. В наличии более 33 наименований. Гигрометры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Гигрометр Condtrol Hydro Pro new 3-14-024 с термометром
14 990 ₽
Гигрометр Condtrol Hydro Pro new 3-14-024 с термометром
Электронный термогигромет ADA ZHT 70 А00518
1 990 ₽
Электронный термогигромет ADA ZHT 70 А00518
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
1 990 ₽
Анемометр-термометр ADA AeroTemp IP65 А00546
Пирометр-термометр МЕГЕОН 16550
4 480 ₽
Пирометр-термометр МЕГЕОН 16550
Гигрометр CONDTROL Hydro-Tec 3-14-020 с термометром
6 990 ₽
Гигрометр CONDTROL Hydro-Tec 3-14-020 с термометром
Гигрометр CONDTROL HYDRO-Tec с термометром
4 900 ₽
Гигрометр CONDTROL HYDRO-Tec с термометром
Термогигромет CONDTROL HYDRO PRO
15 800 ₽
Термогигромет CONDTROL HYDRO PRO
Гигрометр ADA ZHM 125B с термометром
2 390 ₽
Гигрометр ADA ZHM 125B с термометром
Электронный термогигромет ADA ZHT 100
2 990 ₽
Электронный термогигромет ADA ZHT 100
Гигрометр Testo 605-H1 с термометром
8 900 ₽
Гигрометр Testo 605-H1 с термометром
Электрический термогигрометр Testo 608-H1
6 900 ₽
Электрический термогигрометр Testo 608-H1
Термогигрометр Testo 608-H2
10 500 ₽
Термогигрометр Testo 608-H2
Термогигрометр Testo 610
13 500 ₽
Термогигрометр Testo 610
Термогигрометр Testo 606-2
16 900 ₽
Термогигрометр Testo 606-2
Электрический термогигрометр Testo 625
21 900 ₽
Электрический термогигрометр Testo 625
Термогигрометр Testo 62
26 900 ₽
Термогигрометр Testo 62
Термогигрометр Testo 174H
17 000 ₽
Термогигрометр Testo 174H
Электрический термогигрометр Testo 616
29 900 ₽
Электрический термогигрометр Testo 616
Электронный гигрометр ADA ZFM 100-4 с термометром
1 950 ₽
Электронный гигрометр ADA ZFM 100-4 с термометром
Термогигрометр ADA ZHT 125
1 990 ₽
Термогигрометр ADA ZHT 125
Гигрометр ADA ZHT 125 Analog с термометром
840 ₽
Гигрометр ADA ZHT 125 Analog с термометром
Термогигрометр ADA ZHT 100, датчики на 6 параметров, аксессуары
2 890 ₽
Термогигрометр ADA ZHT 100, датчики на 6 параметров, аксессуары
Термогигрометр ADA AeroPipe
3 990 ₽
Термогигрометр ADA AeroPipe
Гигрометр ADA ZHT 125
1 809 ₽
Гигрометр ADA ZHT 125
Термогигрометр ADA ZHT 100-70
1 990 ₽
Термогигрометр ADA ZHT 100-70
Термогигрометр ADA ZHT 70
1 990 ₽
Термогигрометр ADA ZHT 70
Термогигрометр ВКВ Testo 480
135 000 ₽
Термогигрометр ВКВ Testo 480
Термогигрометр testo 605 i
7 900 ₽
Термогигрометр testo 605 i
Гигрометр TESTO 606-1 с термометром
8 923 ₽
Гигрометр TESTO 606-1 с термометром