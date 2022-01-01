Гильотина – станочная машина, которая используется для резки листового металла. Она может пригодиться во время работы на стройплощадке, в мастерской, на промышленном предприятии. Ручная гильотина надежна и оснащена мощным рычажным механизмом, поэтому при разрезании установка не требует прикладывать много усилий.

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