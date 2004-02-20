Гладилки штукатурные
Найдено: 10 товаров
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- 440 ₽540 ₽Материал гладилки: нержавеющая стальРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 130 ммЗуб 8х8 мм
- -100 ₽
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- 1 550 ₽Материал гладилки: нержавеющая стальРучка инструмента: двухкомпонентнаяШирина инструмента: 80 ммЗуб нет мм
- 440 ₽Материал гладилки: пластикРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 130 ммЗуб нет мм
- 550 ₽Материал гладилки: нержавеющая стальРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 130 мм
- 330 ₽Материал гладилки: стальРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 280 ммЗуб нет мм
- 830 ₽Материал гладилки: нержавеющая стальРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 130 ммЗуб нет мм
- 600 ₽Материал гладилки: нержавеющая стальРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 130 ммЗуб нет мм
- 550 ₽Материал гладилки: нержавеющая стальРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 130 мм
- 550 ₽Материал гладилки: нержавеющая стальРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 130 мм
- Нет в наличииМатериал гладилки: нержавеющая стальРучка инструмента: пластикШирина инструмента: 130 ммЗуб нет мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гладилки штукатурные в городе Ярославль по цене от 330 до 1550 рублей. В наличии более 10 наименований. Гладилки штукатурные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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