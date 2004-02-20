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Штукатурный инструмент

Гладилки штукатурные

Найдено: 10 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гладилки штукатурные в городе Ярославль по цене от 330 до 1550 рублей. В наличии более 10 наименований. Гладилки штукатурные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ручная гладилка для штукатурки ЗУБР 0804-08, зубчатая
440 ₽
Ручная гладилка для штукатурки ЗУБР 0804-08, зубчатая
Ручная гладилка стальная ЗУБР 08042, размер 130x280 мм
330 ₽
Ручная гладилка стальная ЗУБР 08042, размер 130x280 мм
Терка строительная ЗУБР 08130-18-32
335 ₽
Терка строительная ЗУБР 08130-18-32
Терка строительная STAYER 0812-14-23
310 ₽
Терка строительная STAYER 0812-14-23
Терка строительная T4P 1001005
300 ₽
Терка строительная T4P 1001005
Терка строительная T4P 1001003
210 ₽
Терка строительная T4P 1001003
Малярная лента СИБРТЕХ 88704
240 ₽
Малярная лента СИБРТЕХ 88704
Ручная гладилка MASTER COLOR 30-2020, размер 80x200 мм
1 550 ₽
Ручная гладилка MASTER COLOR 30-2020, размер 80x200 мм
Строительная зубчатая гладилка MASTER COLOR 30-2044
550 ₽
Строительная зубчатая гладилка MASTER COLOR 30-2044
Строительная гладилка для штукатурки STAYER PROFI 0805
830 ₽
Строительная гладилка для штукатурки STAYER PROFI 0805
Малярная лента Лакра 2001070
170 ₽
Малярная лента Лакра 2001070
Ручная гладилка MASTER COLOR 30-2010, размер 130x280 мм
440 ₽
Ручная гладилка MASTER COLOR 30-2010, размер 130x280 мм
Ручная гладилка для штукатурки MASTER COLOR 30-2012
600 ₽
Ручная гладилка для штукатурки MASTER COLOR 30-2012
Ручная зубчатая гладилка MASTER COLOR 30-2042, размер 130x270
550 ₽
Ручная зубчатая гладилка MASTER COLOR 30-2042, размер 130x270
Строительная ручная гладилка MASTER COLOR 30-2043
550 ₽
Строительная ручная гладилка MASTER COLOR 30-2043
Бумажная малярная лента СИБРТЕХ 88832
95 ₽
Бумажная малярная лента СИБРТЕХ 88832
Строительная гладилка стальная ЗУБР 0804
345 ₽
Строительная гладилка стальная ЗУБР 0804
Терка строительная ЗУБР 08130-14-23
256 ₽
Терка строительная ЗУБР 08130-14-23
Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластиковым держателем
310 ₽
Кельма штукатура Зубр Мастер 08215-3, с пластиковым держателем
Терка строительная РемоКолор 20-2-004
405 ₽
Терка строительная РемоКолор 20-2-004