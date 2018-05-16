Головки для триммера (шпульки) - принадлежности для бензиновых, электрических и аккумуляторных мотокос. Используются для крепления корда при работах на даче, придомовом участке. Алюминиевая леска в головке удобна для удаления сорняков, стрижки травы. В наличии шпульки от основных производителей бензокос.

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