Гвоздодеры
Найдено: 21 товар
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- 300 ₽Длина, мм: 300Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет0.25 кг
- 1 280 ₽
- 585 ₽Длина, мм: 300Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет0.54 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 900Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет2.5 кг
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличииДлина, мм: 750Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет0.49 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 600Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет1.8 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 450Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет0.25 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 600Материал рукоятки: резинаМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет1.1 кг
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличииДлина, мм: 800Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Да1 кг
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гвоздодеры в городе Ярославль по цене от 0 до 2150 рублей. В наличии более 21 наименования. Гвоздодеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.