Категории Фильтр

Гвоздодер это ручной инструмент, который используется для извлечения крепежных элементов из материала. Используются кованые гвоздодеры (как и другие) в строительстве, а также при проведении ремонтных работ и доставке грузов (для разбора деревянных ящиков и поднятия тяжелых грузов). Полезен при выполнении таких задач, как демонтаж деревянного пола или шиферной крыши, разбор заграждений из древесины на дачном участке и так далее.