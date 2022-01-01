Хомуты червячные являются хорошим крепежом для соединения труб, шлангов, рукавов. Представляют собой кольцо из оцинкованной стали с червячным механизмом и фиксатор с резьбовым соединением или ключом. В наличии модели разной ширины и диаметра российского и китайского производства.

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