Хомуты для крепления воздуховодов представляют собой круглую металлическую деталь, часто оснащенную резиновым профилем. Их используют для настенного или крышного крепления труб, а также монтажа дымоходов. Можно выбрать отечественные вытяжные соединители разного диаметра с механизмом типа «стяжка» или гайкой.

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