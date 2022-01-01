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Хомуты

Хомуты для воздуховодов

Найдено: 7 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить хомуты для воздуховодов в городе Ярославль по цене от 95 до 260 рублей. В наличии более 7 наименований. Хомуты для воздуховодов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Хомут для воздуховода с резинкой Лиссант 3090000430, 160 мм
120 ₽
Хомут для воздуховода с резинкой Лиссант 3090000430, 160 мм
Хомут для воздуховода с резинкой Лиссант 3090000440, 125 мм
110 ₽
Хомут для воздуховода с резинкой Лиссант 3090000440, 125 мм
Хомут для круглых воздуховодов Лиссант 3090000420, 100 мм
95 ₽
Хомут для круглых воздуховодов Лиссант 3090000420, 100 мм
Вентилятор осевой канальный Эра CV-160
2 666 ₽
Вентилятор осевой канальный Эра CV-160
Хомут для воздуховода быстроразъемный Shuft FCCr 200
204 ₽
Хомут для воздуховода быстроразъемный Shuft FCCr 200
Хомут для воздуховода с резинкой Лиссант 3090000410, 315 мм
250 ₽
Хомут для воздуховода с резинкой Лиссант 3090000410, 315 мм
Хомут быстроразъемный для воздуховода Shuft FCCr 160
255 ₽
Хомут быстроразъемный для воздуховода Shuft FCCr 160
Хомут для воздуховода быстроразъемный Shuft FCCr 125
184 ₽
Хомут для воздуховода быстроразъемный Shuft FCCr 125
Трубный хомут для воздуховода Лиссант 3090000400, 250 мм
260 ₽
Трубный хомут для воздуховода Лиссант 3090000400, 250 мм
Хомут для воздуховода с резинкой Лиссант 3090000390, 200 мм
180 ₽
Хомут для воздуховода с резинкой Лиссант 3090000390, 200 мм
Резьбовая анкерная шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
95 ₽
Резьбовая анкерная шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
Универсальный шуруп с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, 200 шт.
97 ₽
Универсальный шуруп с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, 200 шт.
Болт оцинкованный DIN 933 8*40 00190
16 ₽
Болт оцинкованный DIN 933 8*40 00190
Анкер клиновой забивной с гайкой Партнер PR-KA 10/ 15- 90 ФАС 56025 100 М10
24 ₽
Анкер клиновой забивной с гайкой Партнер PR-KA 10/ 15- 90 ФАС 56025 100 М10
Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм
300 ₽
Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм
Хомут для вентиляции Аквапул, 230 мм
400 ₽
Хомут для вентиляции Аквапул, 230 мм
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Хомут металлический Humalt 007030102 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 20-24 мм, 1/2")
35 ₽
Хомут металлический Humalt 007030102 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 20-24 мм, 1/2")
Заклепки вытяжные Matrix 40631, 4х6 мм, 50 шт.
85 ₽
Заклепки вытяжные Matrix 40631, 4х6 мм, 50 шт.
Дюбель-гвоздь СтройКреп 43425 с бортиком, 6х40 мм, 80 шт
190 ₽
Дюбель-гвоздь СтройКреп 43425 с бортиком, 6х40 мм, 80 шт
Хомут червячный с ключом 10-16/9 W1
35 ₽
Хомут червячный с ключом 10-16/9 W1
Кронштейн-хомут с регулировкой Термофор 55902 (115 мм)
238 ₽
Кронштейн-хомут с регулировкой Термофор 55902 (115 мм)
Хомут дренажный Аквафор арт А433 0526
115 ₽
Хомут дренажный Аквафор арт А433 0526
Шумоглушитель Shuft SCr, 250/900 мм
4 400 ₽
Шумоглушитель Shuft SCr, 250/900 мм
Хомут для вентиляционных труб Shuft FCCr 315
248 ₽
Хомут для вентиляционных труб Shuft FCCr 315
Хомут для крепления воздуховодов Shuft FCCr 250
255 ₽
Хомут для крепления воздуховодов Shuft FCCr 250
Хомут вентиляционный Shuft FCCr 100
96 ₽
Хомут вентиляционный Shuft FCCr 100
Хомут силовой (шарнирный) ХС80-85 Стандарт, 80-85 мм
180 ₽
Хомут силовой (шарнирный) ХС80-85 Стандарт, 80-85 мм