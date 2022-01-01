Хомуты сантехнические - крепежный элемент, который применяют для фиксации трубопроводов системы водоснабжения и вентиляции. Полезны при ремонтных работах в ванной, монтаже сантехники (ванн, умывальников, унитазов, душевых). В наличии хомуты с гайкой, с шурупом, червячные.

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