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Хомуты

Хомуты сантехнические

Найдено: 25 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить хомуты сантехнические в городе Ярославль по цене от 8 до 400 рублей. В наличии более 25 наименований. Хомуты сантехнические можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Хомут для круглых воздуховодов Лиссант 3090000430 с резиновым профилем, 160 мм, М8
120 ₽
Хомут для круглых воздуховодов Лиссант 3090000430 с резиновым профилем, 160 мм, М8
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
65 ₽
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм)
65 ₽
Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм)
Хомут быстроразъемный сантехнический Shuft FCCr 200
204 ₽
Хомут быстроразъемный сантехнический Shuft FCCr 200
Хомут сантехнический быстроразъемный Shuft FCCr 160
255 ₽
Хомут сантехнический быстроразъемный Shuft FCCr 160
Хомут трубный сантехнический Shuft FCCr 125
184 ₽
Хомут трубный сантехнический Shuft FCCr 125
Хомут сантехнический с резиновым уплотнителем Humalt 007030111 (М10, 4", 108-114 мм)
85 ₽
Хомут сантехнический с резиновым уплотнителем Humalt 007030111 (М10, 4", 108-114 мм)
Хомут трубный сантехнический Humalt 007030109 (М10, 3", 87-90 мм)
75 ₽
Хомут трубный сантехнический Humalt 007030109 (М10, 3", 87-90 мм)
Хомут Vents X 200Ц (190-210 мм)
95 ₽
Хомут Vents X 200Ц (190-210 мм)
Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм)
90 ₽
Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм)
Сантехнический хомут для труб Wattson 007030107, 59-65 мм, дюбельный гвоздь в комплекте
45 ₽
Сантехнический хомут для труб Wattson 007030107, 59-65 мм, дюбельный гвоздь в комплекте
Анкерная резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
95 ₽
Анкерная резьбовая шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
Хомут металлический с резиновой прокладкой Humalt 007030105 (М8, 38-43 мм, 1 1/4")
40 ₽
Хомут металлический с резиновой прокладкой Humalt 007030105 (М8, 38-43 мм, 1 1/4")
Хомут сантехнический Camino TR.8080 для крепления к стене, д 80
155 ₽
Хомут сантехнический Camino TR.8080 для крепления к стене, д 80
Дюбель бабочкой для тонких листов гипсокартона с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, фасовка 10 шт.
40 ₽
Дюбель бабочкой для тонких листов гипсокартона с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, фасовка 10 шт.
Шайба Партнер DIN 9021 M8 00187 (цинк)
16 ₽
Шайба Партнер DIN 9021 M8 00187 (цинк)
Хомут Вихрь 12-20 73/9/1/21 (металлический, 9мм, 50 шт.)
590 ₽
Хомут Вихрь 12-20 73/9/1/21 (металлический, 9мм, 50 шт.)
Болт DIN 933 8*40 00190 (оц. сталь)
16 ₽
Болт DIN 933 8*40 00190 (оц. сталь)
Универсальное крепление Контур 110мм
35 ₽
Универсальное крепление Контур 110мм
Анкер клиновой Партнер PR-KA 8/5- 50 ФАС 56019 100, M8
20 ₽
Анкер клиновой Партнер PR-KA 8/5- 50 ФАС 56019 100, M8
Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм
300 ₽
Хомут для вентиляции Аквапул, 200 мм
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
157 ₽
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
Хомуты металлические Сибртех 47648 элемент крепления форма ключа 10-16 мм, 2 шт.
55 ₽
Хомуты металлические Сибртех 47648 элемент крепления форма ключа 10-16 мм, 2 шт.
Строительные гвозди 4х120мм
150 ₽
Строительные гвозди 4х120мм
Хомут Tork NN009W1-060080, 60-80 мм
24 ₽
Хомут Tork NN009W1-060080, 60-80 мм
Анкер забивной Партнер PR-KA 10/ 30-110, 2 шт., M10, пакет
83 ₽
Анкер забивной Партнер PR-KA 10/ 30-110, 2 шт., M10, пакет
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
110 ₽
Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
Хомут сантехнический с резиновым уплотнителем Humalt 007030106 (М8, 44-50 мм, 1 1/2")
40 ₽
Хомут сантехнический с резиновым уплотнителем Humalt 007030106 (М8, 44-50 мм, 1 1/2")
Хомут трубный сантехнический Humalt 007030104 (М8, 31-36 мм, 1")
35 ₽
Хомут трубный сантехнический Humalt 007030104 (М8, 31-36 мм, 1")
Хомут сантехнический (шпилька + дюбель) Humalt 007030102 (М8, 20-24 мм, 1/2")
35 ₽
Хомут сантехнический (шпилька + дюбель) Humalt 007030102 (М8, 20-24 мм, 1/2")
Анкер клиновой латунный с гайкой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный с гайкой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Хомут стальной 25-40/9 W1
25 ₽
Хомут стальной 25-40/9 W1
Хомут 16-27/9 W1 (винт)
35 ₽
Хомут 16-27/9 W1 (винт)
Хомут стальной 16-27/9 W1
20 ₽
Хомут стальной 16-27/9 W1
Хомут червячный винтовой 10-16/9 W1
35 ₽
Хомут червячный винтовой 10-16/9 W1
Хомут стальной 12-22/9 W1
18 ₽
Хомут стальной 12-22/9 W1
Хомут черв. с винтом 20-32/9 W1
40 ₽
Хомут черв. с винтом 20-32/9 W1
Хомут дренажный (фекальный) Аквафор арт А433 0526
115 ₽
Хомут дренажный (фекальный) Аквафор арт А433 0526
Хомут силовой (шарнирный) 23-25
55 ₽
Хомут силовой (шарнирный) 23-25