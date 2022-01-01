Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Канализационные фитинги

Канализационные муфты и переходники

Найдено: 13 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить канализационные муфты и переходники в городе Ярославль по цене от 21 до 420 рублей. В наличии более 13 наименований. Канализационные муфты и переходники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Муфта FUSITEK раз. ВР 63*2 (FT05606)
2 020 ₽
Муфта FUSITEK раз. ВР 63*2 (FT05606)
Муфта FUSITEK НР 63*2 шестигран. FT04314
1 421 ₽
Муфта FUSITEK НР 63*2 шестигран. FT04314
Кран шаровой ГАЛЛОП DN-32 СТАНДАРТ 221 В*Н 0103173
660 ₽
Кран шаровой ГАЛЛОП DN-32 СТАНДАРТ 221 В*Н 0103173
Муфта FUSITEK ВР 63Х2 шестигр. (FT04214)
1 036 ₽
Муфта FUSITEK ВР 63Х2 шестигр. (FT04214)
Ремонтная муфта канализационная КОНТУР 78302110000 (для трубы канализации 110 мм)
115 ₽
Ремонтная муфта канализационная КОНТУР 78302110000 (для трубы канализации 110 мм)
Муфта PP ремонтная канализационная КОНТУР D40 СТАНДАРТ для трубы 40мм, серая, НПВХ
35 ₽
Муфта PP ремонтная канализационная КОНТУР D40 СТАНДАРТ для трубы 40мм, серая, НПВХ
Двухраструбная канализационная соединительная муфта КОНТУР 072301110000 (для трубы канализации 110 мм)
110 ₽
Двухраструбная канализационная соединительная муфта КОНТУР 072301110000 (для трубы канализации 110 мм)
Двухраструбная соединительная муфта КОНТУР 072301050000 (для трубы канализации 50 мм)
60 ₽
Двухраструбная соединительная муфта КОНТУР 072301050000 (для трубы канализации 50 мм)
Муфта FUSITEK раз. НР 50*11/2 (FT05705)
1 481 ₽
Муфта FUSITEK раз. НР 50*11/2 (FT05705)
Муфта FUSITEK раз. НР 40*11/4 (FT05704)
746 ₽
Муфта FUSITEK раз. НР 40*11/4 (FT05704)