Здесь вы можете выбрать канализационные муфты - полипропиленовые фитинги для соединения труб в канализации дома. Соединительные комплектующие для унитазов и ванных бывают разного диаметра, цвета, предназначения (для внутренней или наружной системы отвода). Бесшумны, изготовлены из прочного материала.

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