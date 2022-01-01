Канализационные установки и насосы
Найдено: 8 товаров
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- 54 000 ₽620 ВтГабариты, мм: 442x175x347Мощность, Вт: 620
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- 52 540 ₽53 000 ₽IP 44, 620 ВтГабариты, мм: 442х175х347Класс защиты: IP 44Мощность, Вт: 620
- -460 ₽
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- 14 980 ₽600 ВтГабариты, мм: 423х268х290Мощность, Вт: 600
- 11 310 ₽250 ВтГабариты, мм: 348х172х158Мощность, Вт: 250
- Нет в наличииIP 44, 640 ВтГабариты, мм: 493х158х341Класс защиты: IP 44Мощность, Вт: 640
- Нет в наличии470 ВтГабариты, мм: 264х483х132Мощность, Вт: 470
- Нет в наличии390 ВтГабариты, мм: 277х413х180Мощность, Вт: 390
- Нет в наличии470 ВтГабариты, мм: 264х483х132Мощность, Вт: 470
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить канализационные установки и насосы в городе Ярославль по цене от 7905 до 54000 рублей. В наличии более 8 наименований. Канализационные установки и насосы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.