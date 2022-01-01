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Канализационные фитинги

Канализационные заглушки

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить канализационные заглушки в городе Ярославль по цене от 7 до 65 рублей. В наличии более 5 наименований. Канализационные заглушки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Заглушка FUSITEK FT03302 (25 мм) пп
10 ₽
Заглушка FUSITEK FT03302 (25 мм) пп
Заглушка для трубы FUSITEK FT03301 (20 мм)
8 ₽
Заглушка для трубы FUSITEK FT03301 (20 мм)
Заглушка для трубы TEBO 40015091401 (40 мм, полипропилен)
77 ₽
Заглушка для трубы TEBO 40015091401 (40 мм, полипропилен)
Заглушка для тубы TEBO 32015091411 (32 мм, полипропилен)
30 ₽
Заглушка для тубы TEBO 32015091411 (32 мм, полипропилен)
Заглушка VALFEX 10162050 (50 мм)
50 ₽
Заглушка VALFEX 10162050 (50 мм)
Заглушка канализационная КОНТУР 78901110000 (110мм), для труб наружной канализации, тип материала фитинга полипропилен
65 ₽
Заглушка канализационная КОНТУР 78901110000 (110мм), для труб наружной канализации, тип материала фитинга полипропилен
Заглушка для трубы FUSITEK FT03304 (40 мм, полипропилен)
31 ₽
Заглушка для трубы FUSITEK FT03304 (40 мм, полипропилен)
Заглушка для трубы FUSITEK FT03303 (32 мм, полипропилен)
20 ₽
Заглушка для трубы FUSITEK FT03303 (32 мм, полипропилен)
Заглушка канализационная ПОЛИТЭК 404000 (40 мм), для внутренней канализации, тип материала фитинга полипропилен, серый
7 ₽
Заглушка канализационная ПОЛИТЭК 404000 (40 мм), для внутренней канализации, тип материала фитинга полипропилен, серый
Заглушка FUSITEK 63 FT03306
48 ₽
Заглушка FUSITEK 63 FT03306
Заглушка канализационная КОНТУР PP кан. D40 СТАНДАРТ, для труб внутренней канализации, тип материала фитинга полипропилен, цвет серый
16 ₽
Заглушка канализационная КОНТУР PP кан. D40 СТАНДАРТ, для труб внутренней канализации, тип материала фитинга полипропилен, цвет серый
Заглушка 63 VALFEX
80 ₽
Заглушка 63 VALFEX
Заглушка раструба КОНТУР ДК116 (110 мм), для труб наружной канализации, тип материала фитинга - полипропилен
35 ₽
Заглушка раструба КОНТУР ДК116 (110 мм), для труб наружной канализации, тип материала фитинга - полипропилен
Заглушка-раструба канализационная КОНТУР ДК111 (50мм), для труб внутренней канализации, тип материала фитинга полипропилен, серый
17 ₽
Заглушка-раструба канализационная КОНТУР ДК111 (50мм), для труб внутренней канализации, тип материала фитинга полипропилен, серый
Заглушка VALFEX 10162020 (20 мм)
6 ₽
Заглушка VALFEX 10162020 (20 мм)