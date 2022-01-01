В этом разделе можно выбрать канализационные заглушки - бытовые фитинги из полипропилена или пвх цилиндрической формы, используемые для перекрытия трубы, выходящей в канализацию. Они бывают наружного или внутреннего соединения, комплектующиеся к раструбным или безраструбным трубопроводам.

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