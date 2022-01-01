Здесь представлены канализационные крестовины для установки нескольких отводов. Среди ассортимента товаров «Бигам» для сантехники можно выбрать одноплоскостные и двухплоскостные фитинги, с гладкой и гофрированной поверхностью, для внутренней и наружной канализации, различного материала, диаметра и угла отвода.

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