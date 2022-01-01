Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Канализационные фитинги

Канализационные крестовины

Найдено: 7 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить канализационные крестовины в городе Ярославль по цене от 190 до 385 рублей. В наличии более 7 наименований. Канализационные крестовины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Крестовина канализационная (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, левая, фитинг для трубы внутренней канализации, цвет серый, материал полипропилен)
385 ₽
Крестовина канализационная (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, левая, фитинг для трубы внутренней канализации, цвет серый, материал полипропилен)
Крестовина канализационная (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, правая, фитинг для трубы внутренней канализации, цвет серый, материал полипропилен)
385 ₽
Крестовина канализационная (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, правая, фитинг для трубы внутренней канализации, цвет серый, материал полипропилен)
Одноплоскостная канализационная крестовина (110x110x110/90, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый)
385 ₽
Одноплоскостная канализационная крестовина (110x110x110/90, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый)
Одноплоскостная канализационная крестовина (110x110x110/45, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый)
295 ₽
Одноплоскостная канализационная крестовина (110x110x110/45, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый)
Крестовина канализационная КОНТУР 072601050310, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый
190 ₽
Крестовина канализационная КОНТУР 072601050310, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый
Крестовина канализационная КОНТУР 72601050510, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый
235 ₽
Крестовина канализационная КОНТУР 72601050510, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый
Крестовина VALFEX 10118032 (для трубы диаметром 32 мм, материал фитинга полипропилен)
23 ₽
Крестовина VALFEX 10118032 (для трубы диаметром 32 мм, материал фитинга полипропилен)
Крестовина FUSITEK FT01503 (для трубы диаметром 32 мм, материал фитинга полипропилен)
44 ₽
Крестовина FUSITEK FT01503 (для трубы диаметром 32 мм, материал фитинга полипропилен)
Крестовина VALFEX 10118025 (для трубы диаметром 25 мм, материал фитинга полипропилен)
35 ₽
Крестовина VALFEX 10118025 (для трубы диаметром 25 мм, материал фитинга полипропилен)
Крестовина FUSITEK FT01502 (для трубы диаметром 25 мм, материал фитинга полипропилен)
30 ₽
Крестовина FUSITEK FT01502 (для трубы диаметром 25 мм, материал фитинга полипропилен)
Крестовина FUSITEK FT01501 (для трубы диаметром 20 мм, материал фитинга полипропилен)
21 ₽
Крестовина FUSITEK FT01501 (для трубы диаметром 20 мм, материал фитинга полипропилен)
Тройник КОНТУР PP для внутренней кан. D40Х40/90 СТАНДАРТ, фитинг из полипропилена, серый, угол 45
70 ₽
Тройник КОНТУР PP для внутренней кан. D40Х40/90 СТАНДАРТ, фитинг из полипропилена, серый, угол 45
Муфта PP ремонтная кан. КОНТУР D40 СТАНДАРТ, серый цвет, внутренняя, полипропилен
35 ₽
Муфта PP ремонтная кан. КОНТУР D40 СТАНДАРТ, серый цвет, внутренняя, полипропилен
TEBO Крестовина 32мм п/п (уп.10шт) 015050103, материал фитинга полипропилен, для трубы диаметром 32 мм
60 ₽
TEBO Крестовина 32мм п/п (уп.10шт) 015050103, материал фитинга полипропилен, для трубы диаметром 32 мм
Крестовина VALFEX 20 одноплоскостная, материал фитинга полипропилен, для трубы диаметром 20 мм
25 ₽
Крестовина VALFEX 20 одноплоскостная, материал фитинга полипропилен, для трубы диаметром 20 мм
Крестовина TEBO 25 п/п (уп.20 шт.) 015050102 одноплоскостная, материал фитинга полипропилен, для трубы диаметром 25 мм
35 ₽
Крестовина TEBO 25 п/п (уп.20 шт.) 015050102 одноплоскостная, материал фитинга полипропилен, для трубы диаметром 25 мм
Отвод КОНТУР (угол 15°, 110 мм, серый, фитинг из полипропилена)
110 ₽
Отвод КОНТУР (угол 15°, 110 мм, серый, фитинг из полипропилена)
Двухраструбная муфта КОНТУР 072301050000 (50 мм), цвет серый, полипропилен
60 ₽
Двухраструбная муфта КОНТУР 072301050000 (50 мм), цвет серый, полипропилен
Крестовина VALFEX 2-плоскостная 32х20х20х32, материал фитинга полипропилен, для трубы диаметром 32-20 мм
17 ₽
Крестовина VALFEX 2-плоскостная 32х20х20х32, материал фитинга полипропилен, для трубы диаметром 32-20 мм
Крестовина канализационная двухплоскостная Sinikon 512035.R, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый
209 ₽
Крестовина канализационная двухплоскостная Sinikon 512035.R, фитинг для трубы внутренней канализации, материал полипропилен, цвет серый