Канаты применяют в страховочных целях, для стяжки бруса, создания веревочных конструкций, создания ограждений, а также в спортивных соревнованиях. Чаще всего изготавливают сизалевые, полиамидные, хлопчатобумажные или полиэфирные. В наличии синтетические запускные канаты и модели из натуральных материалов.

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