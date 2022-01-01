Кантователи двигателя
Найдено: 9 товаров
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- 8 440 ₽Высота, мм: 800Вес, кг: 20
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 450Высота, мм: 800Вес, кг: 20
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 675Высота, мм: 820Вес, кг: 34
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 900Вес, кг: 52
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 560Высота, мм: 820Вес, кг: 27
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 900Высота, мм: 815Вес, кг: 38
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 340Высота, мм: 800Вес, кг: 18
- Нет в наличии2 т, 1615x1010x1480 мм, 80 кгГрузоподъемность, т: 2Высота крюка: 2240 ммДлина стрелы: 1460 ммГабариты, мм: 1615x1010x1480Вес, кг: 80
- Нет в наличииГрузоподъемность, кг: 450Высота, мм: 800Вес, кг: 20
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кантователи двигателя в городе Ярославль по цене от 6142 до 30899 рублей. В наличии более 9 наименований. Кантователи двигателя можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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