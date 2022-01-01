Кантователи двигателя или двигательные стенды используются в автосервисах и на предприятиях при сборке/разборке, установке и ремонте оборудования. Они часто рассчитаны на нагрузку до 900 кг. В наличии тележки китайского производства для работ с двигателями грузовых и легковых автомобилей.

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