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Киянка – столярный молоток, используется для монтажных, демонтажных, строительных и слесарных работ, для укладки плитки или паркета, подгонки деревянных изделий друг к другу, сборки мебели из массива и мн. др. Может применяться в комплекте со стамеской или долотом для обработки каменных или деревянных заготовок ударной техникой (острый рабочий край стамески приставляется к заготовке в нужном месте и киянкой совершается удар сверху по рукоятке; в результате ненужный кусок материала откалывается или срезается).