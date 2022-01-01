Переставные клещи служат для фиксации заготовок, откручивания гаек. Инструмент универсален, поскольку может заменить многие ключи, обеспечивает высокое качество. Принцип действия – перемещение губок по заготовке с дальнейшим зажимом. Полезен как в быту, так и в профессиональных слесарных работах.

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