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Для садовой техники

Колеса для садовых тачек

Найдено: 22 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить колеса для садовых тачек в городе Ярославль по цене от 131 до 1955 рублей. В наличии более 22 наименований. Колеса для садовых тачек можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Колесо для тачки, подшипник 12 мм, материал пластик
1 490 ₽
Колесо для тачки, подшипник 12 мм, материал пластик
Пневматическое колесо для тачки, внешний диаметр 370 мм
900 ₽
Пневматическое колесо для тачки, внешний диаметр 370 мм
Пневматическое колесо для садовой тачки, внешний диаметр 370 мм
760 ₽
Пневматическое колесо для садовой тачки, внешний диаметр 370 мм
Пневматическое колесо для тачки, внешний диаметр 400 мм, симметричная ступица
900 ₽
Пневматическое колесо для тачки, внешний диаметр 400 мм, симметричная ступица
Колесо для строительной тачки, подшипник 20 мм, полиуретан
1 200 ₽
Колесо для строительной тачки, подшипник 20 мм, полиуретан
Колесо для тачки, подшипник 20 мм, материал полиуретан
1 400 ₽
Колесо для тачки, подшипник 20 мм, материал полиуретан
Полиуретановое колесо для тачки, длина оси подшипника 20 мм
1 200 ₽
Полиуретановое колесо для тачки, длина оси подшипника 20 мм
Пневматическое колесо для садовой тачки, внешний диаметр 380 мм, не симметричная ступица
683 ₽
Пневматическое колесо для садовой тачки, внешний диаметр 380 мм, не симметричная ступица
Пневматическое колесо для тачки, внешний диаметр 330 мм, сим. ступица
369 ₽
Пневматическое колесо для тачки, внешний диаметр 330 мм, сим. ступица