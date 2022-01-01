Коллекторные группы используются в отопительных системах наряду с трубами, фитингами, запорной арматурой, радиатором, водонагревателем (котлом). Они предназначены для распределения горячей воды по контурам и возврата остывшего теплоносителя к котлу. В наличии группы из латуни и нержавеющей стали.

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