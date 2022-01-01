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Коллекторы и коллекторные группы

Коллекторные группы

Найдено: 26 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить коллекторные группы в городе Ярославль по цене от 4164 до 19150 рублей. В наличии более 26 наименований. Коллекторные группы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Коллектор латунный горизонтальный Comisa 88.20.172, 2 вых., 3/4"-1/2", наружный
666 ₽
Коллектор латунный горизонтальный Comisa 88.20.172, 2 вых., 3/4"-1/2", наружный
Подпиточный коллектор для отопления с расходомерами Varmega (RBM) 06150610 S10 1
17 135 ₽
Подпиточный коллектор для отопления с расходомерами Varmega (RBM) 06150610 S10 1
Коллекторная группа безопасности Stout SMS 0917 000007, 7 вых
12 609 ₽
Коллекторная группа безопасности Stout SMS 0917 000007, 7 вых
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000003, 3 вых
8 087 ₽
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000003, 3 вых
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 вых
13 090 ₽
Коллекторная группа Stout SMS 0917 000006, 6 вых
Полипропиленовый коллектор TEBO 32*20*4 вых. син. 015091214
770 ₽
Полипропиленовый коллектор TEBO 32*20*4 вых. син. 015091214
Трехходовой коллектор pp-r TEBO 32*20 х3 вых. син. 015091212
588 ₽
Трехходовой коллектор pp-r TEBO 32*20 х3 вых. син. 015091212
Группа коллекторов Valtec VTc.584.EMNX.0606, 1", 6 x 3/4", евроконус, 6 контуров
14 361 ₽
Группа коллекторов Valtec VTc.584.EMNX.0606, 1", 6 x 3/4", евроконус, 6 контуров
Группа коллекторов Valtec VTc.584.EMNX.0603, 1", 3 x 3/4", евроконус, 3 конутра, нерж
8 559 ₽
Группа коллекторов Valtec VTc.584.EMNX.0603, 1", 3 x 3/4", евроконус, 3 конутра, нерж
Вертикальная коллекторная группа Stout SMS 0917 000010, 10 вых
17 299 ₽
Вертикальная коллекторная группа Stout SMS 0917 000010, 10 вых
Коллекторная группа для квартиры Valtec VTc.584.EMNX.0605, 1", 5 x 3/4", евроконус, 5 контуров
12 835 ₽
Коллекторная группа для квартиры Valtec VTc.584.EMNX.0605, 1", 5 x 3/4", евроконус, 5 контуров
Коллекторная группа из нержавейки Valtec VTc.584.EMNX.0604, 1", 4 x 3/4", евроконус, 4 контура
10 680 ₽
Коллекторная группа из нержавейки Valtec VTc.584.EMNX.0604, 1", 4 x 3/4", евроконус, 4 контура