Комплектующие для теплового оборудования
Найдено: 9 товаров
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- 500 ₽400x10x90 мм, 1 кгТип оборудования: кронштейнПредназначение: для конвекторовГабариты, мм: 400x10x90Вес, кг: 1
- 290 ₽200x170x30 мм, 0.27 кгТип оборудования: комплект ножек для конвектораПредназначение: для конвекторовГабариты, мм: 200x170x30Вес, кг: 0.27
- 940 ₽0.38 кгТип оборудования: комплект ножек для конвектораПредназначение: для конвекторовВес, кг: 0.38
- 640 ₽73x240x70 мм, 0.26 кгТип оборудования: комплект ножек для конвектораПредназначение: для конвекторовГабариты, мм: 73x240x70Вес, кг: 0.26
- 590 ₽225x70x65 мм, 0.26 кгТип оборудования: комплект ножек для конвектораПредназначение: для конвекторовГабариты, мм: 225x70x65Вес, кг: 0.26
- 200 ₽Тип оборудования: комплект ножек для конвектораПредназначение: для конвекторов
- Нет в наличииТип оборудования: кронштейнПредназначение: для коллекторов
- Нет в наличии7x180 ммТип оборудования: кронштейнПредназначение: для радиаторовГабариты, мм: 7x180
- Нет в наличииТип оборудования: комплект ножек для конвектораПредназначение: для конвекторов
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