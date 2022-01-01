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Фитинги резьбовые

Контргайки

Найдено: 15 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить контргайки в городе Ярославль по цене от 25 до 474 рубля. В наличии более 15 наименований. Контргайки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Стальной фланец TEBO RU-TB Dу32 015091501 40 PN10
536 ₽
Стальной фланец TEBO RU-TB Dу32 015091501 40 PN10
Стальной фланцевый фитинг TEBO RU-TB 63 PN10 Dу50 015091503
585 ₽
Стальной фланцевый фитинг TEBO RU-TB 63 PN10 Dу50 015091503
Одноплоскостная канализационная крестовина (110x110x110/45)
295 ₽
Одноплоскостная канализационная крестовина (110x110x110/45)
Муфта ремонтная Gebo DSK 1" чугунная
700 ₽
Муфта ремонтная Gebo DSK 1" чугунная
Уголки с креплением Altstream 1/2" ВР ВР (уп. 50 шт)
200 ₽
Уголки с креплением Altstream 1/2" ВР ВР (уп. 50 шт)
Американка Altstream 1/2", н/в, упак. 35 шт
220 ₽
Американка Altstream 1/2", н/в, упак. 35 шт
Хомут металлический сантехнический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)
85 ₽
Хомут металлический сантехнический Humalt 007030111 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М10, 4", 108-114 мм)
Контргайка латунная ALTSTREAM 003120104 (1 1/4 дюйма)
90 ₽
Контргайка латунная ALTSTREAM 003120104 (1 1/4 дюйма)
Контргайка латунная ALTSTREAM 003120103 (1 дюйм)
65 ₽
Контргайка латунная ALTSTREAM 003120103 (1 дюйм)
Контргайка латунная ALTSTREAM 003120102 (3/4 дюйма, 220 шт.)
50 ₽
Контргайка латунная ALTSTREAM 003120102 (3/4 дюйма, 220 шт.)
Контргайка латунная ALTSTREAM 003120101 (1/2 дюйма, 250 шт.)
40 ₽
Контргайка латунная ALTSTREAM 003120101 (1/2 дюйма, 250 шт.)
Прямой термостатический клапан для радиатора Valtec VT.032.N.05, 3/4"
1 434 ₽
Прямой термостатический клапан для радиатора Valtec VT.032.N.05, 3/4"
Тройник прямой резьбовой Ду-15 чугунный, диаметр 15 мм
50 ₽
Тройник прямой резьбовой Ду-15 чугунный, диаметр 15 мм
Тройник резьбовой прямой Ду-20, чугун, диаметр 20 мм
80 ₽
Тройник резьбовой прямой Ду-20, чугун, диаметр 20 мм
Кран шаровой ITAP п/пр 1/2", с американкой, бабочкой
620 ₽
Кран шаровой ITAP п/пр 1/2", с американкой, бабочкой
Сгон стальной ДУ-20, длина 110мм, диаметр 20 мм
55 ₽
Сгон стальной ДУ-20, длина 110мм, диаметр 20 мм
Сгон стальной ДУ-15, диаметр 15 мм
40 ₽
Сгон стальной ДУ-15, диаметр 15 мм
Угольник Valtec 1/2" ВР НР VTr.092.N.0004
176 ₽
Угольник Valtec 1/2" ВР НР VTr.092.N.0004
Шаровой кран для радиатора Valfex 25х3/4" 10148025 угловой
415 ₽
Шаровой кран для радиатора Valfex 25х3/4" 10148025 угловой
Ниппель радиаторный ROMMER 1", сталь
30 ₽
Ниппель радиаторный ROMMER 1", сталь
Штуцер TEBO с накидной гайкой из нержавеющей стали 25*1" (015091006) для полипропиленовых труб
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой из нержавеющей стали 25*1" (015091006) для полипропиленовых труб