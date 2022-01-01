Контргайка – тип фитинга, необходимый для укрепления резьбового соединения. Она предотвращает развинчивание основной гайки, и применяется при установке ванн, кранов, смесителей, радиаторов, насосов. При подборе комплектующего для отопления и водоснабжения “Бигам” рекомендует ориентироваться на диаметр трубы.

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