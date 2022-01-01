Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коронки для перфораторов

Коронки SDS-Max

Найдено: 7 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить коронки sds-max в городе Ярославль по цене от 442 до 2639 рублей. В наличии более 7 наименований. Коронки SDS-Max можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Коронка твердосплавная Практика 038-852
2 085 ₽
Коронка твердосплавная Практика 038-852
Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
2 639 ₽
Ударная твердосплавная коронка Практика 038-869, SDS-Max, 120 мм
Коронка ИНТЕРСКОЛ SDS-max 125/4.8/14 2013110012500
1 046 ₽
Коронка ИНТЕРСКОЛ SDS-max 125/4.8/14 2013110012500
Коронка ИНТЕРСКОЛ SDS-max 150/4.8/16 2013110015000
1 530 ₽
Коронка ИНТЕРСКОЛ SDS-max 150/4.8/16 2013110015000
Коронка Интерскол 2013110009000 (SDS-Max, 90x4,8 мм, 10 сегментов)
655 ₽
Коронка Интерскол 2013110009000 (SDS-Max, 90x4,8 мм, 10 сегментов)
Сверлильная коронка Интерскол 2013110008000 (SDS-Max, 80x4,8 мм, 10 зубьев)
501 ₽
Сверлильная коронка Интерскол 2013110008000 (SDS-Max, 80x4,8 мм, 10 зубьев)