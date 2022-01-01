Костюмы сварщика
Найдено: 24 товара
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- 450 ₽Световозвращающая полоса: Нет
- 5 580 ₽Тип: костюмСветовозвращающая полоса: Нет
- 2 100 ₽XL, брезентТип: костюмМеждународный размер: XLПлотность ткани, г/м²: 550Ткань: брезентСветовозвращающая полоса: Нет
- 1 765 ₽Тип: костюмПлотность ткани, г/м²: 530Световозвращающая полоса: Нет
- 4 140 ₽Тип: костюмСветовозвращающая полоса: Нет
- 2 100 ₽XL, брезентТип: костюмМеждународный размер: XLПлотность ткани, г/м²: 550Ткань: брезентСветовозвращающая полоса: Нет
- 6 990 ₽XXLМеждународный размер: XXLСветовозвращающая полоса: Нет
- 4 560 ₽XL, брезент, спилокТип: костюмМеждународный размер: XLПлотность ткани, г/м²: 550Ткань: брезент, спилокСветовозвращающая полоса: Нет
- 1 000 ₽синтетикаТип: наколенникиТкань: синтетикаСветовозвращающая полоса: НетГабариты, мм: 235х105х165
- 6 990 ₽XLМеждународный размер: XLСветовозвращающая полоса: Нет
- 4 560 ₽L, брезент, спилокТип: костюмМеждународный размер: LПлотность ткани, г/м²: 550Ткань: брезент, спилокСветовозвращающая полоса: Нет
- 6 990 ₽XL, синтетикаМеждународный размер: XLТкань: синтетикаСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииТип: фартукСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииТип: курткаСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииТип: костюмСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииТип: курткаСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииТип: курткаСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииТип: курткаСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииТип: костюмСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииСветовозвращающая полоса: Нет
- Нет в наличииТип: костюмСветовозвращающая полоса: Нет
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить костюмы сварщика в городе Ярославль по цене от 450 до 6990 рублей. В наличии более 24 наименований. Костюмы сварщика можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.