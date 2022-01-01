Котельное оборудование
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Найдено: 434 товара
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- 45 900 ₽192 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 192Число контуров: двухконтурный
- 67 400 ₽72 750 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -5 350 ₽
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- 53 929 ₽58 360 ₽Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйЧисло контуров: двухконтурный
- -4 431 ₽
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- 61 980 ₽63 100 ₽240 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -1 120 ₽
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- 21 340 ₽22 000 ₽116 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 116Число контуров: одноконтурный
- -660 ₽
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- 42 200 ₽43 400 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -1 200 ₽
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- 83 614 ₽86 200 ₽250 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 250Число контуров: двухконтурный
- -2 586 ₽
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- 3 490 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 1Входное напряжение: 260 В
- Персональная скидка
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- 58 319 ₽59 150 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -831 ₽
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- 74 382 ₽75 900 ₽230 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 230Число контуров: двухконтурный
- -1 518 ₽
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- 16 079 ₽19 900 ₽
- -3 821 ₽
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- 29 155 ₽29 750 ₽110 м²Тип камеры сгорания: открытаяСпособ установки: напольныйПлощадь обогрева, кв.м: 110Число контуров: одноконтурный
- -595 ₽
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- 3 390 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 1.5Входное напряжение: 260 В
- Персональная скидка
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- 12 411 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 10Входное напряжение: 260 В
- Персональная скидка
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- Персональная скидка
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- 3 190 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 260 В
- Персональная скидка
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- Персональная скидка
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- 33 222 ₽33 900 ₽240 м²Тип камеры сгорания: нетСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -678 ₽
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- 14 349 ₽17 770 ₽
- -3 421 ₽
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- 2 190 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 260 В
- Персональная скидка
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- 3 340 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 270 В
- Персональная скидка
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- 29 900 ₽32 990 ₽240 м²Тип камеры сгорания: закрытаяСпособ установки: настенныйПлощадь обогрева, кв.м: 240Число контуров: двухконтурный
- -3 090 ₽
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