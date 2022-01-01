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Сантехника

Котельное оборудование

Найдено: 434 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить котельное оборудование в городе Ярославль по цене от 8170 до 67400 рублей. В наличии более 434 наименований. Котельное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Радиатор биметаллический Radena 500/85, 8 секций
6 560 ₽
Радиатор биметаллический Radena 500/85, 8 секций
Твердотопливный котел Эван Warmos TT-18K, топливо: уголь
39 840 ₽
Твердотопливный котел Эван Warmos TT-18K, топливо: уголь
Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
420 ₽
Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
Автоматический правый воздухоотводчик для радиатора ITAP 299 (1")
279 ₽
Автоматический правый воздухоотводчик для радиатора ITAP 299 (1")
Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т, топливо: дрова
60 000 ₽
Твердотопливный котел длительного горения Траян Т-10-1К-Т, топливо: дрова
Маты Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
513 ₽
Маты Формат FT 20/40L (2 шт. в м²)
Насос для канализации Grundfos Sololift2 WC-1
51 643 ₽
Насос для канализации Grundfos Sololift2 WC-1
Резьбовой тройник Aquafit 04519 (3/4"ВРx3/4"НРx3/4"НР)
227 ₽
Резьбовой тройник Aquafit 04519 (3/4"ВРx3/4"НРx3/4"НР)
Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
41 650 ₽
Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
105 ₽
Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
Теплоизоляция труб Valtec Супер Протект VT.SP.R10B.1804 (синяя)
200 ₽
Теплоизоляция труб Valtec Супер Протект VT.SP.R10B.1804 (синяя)
Ванна Тритон Ультра 150 (150x70x40x57 см)
7 809 ₽
Ванна Тритон Ультра 150 (150x70x40x57 см)
Регулятор давления Patriot R200 830902015
600 ₽
Регулятор давления Patriot R200 830902015
Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT City SET-CITYC/LPRO/S-DL/In-Wg-w
29 022 ₽
Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT City SET-CITYC/LPRO/S-DL/In-Wg-w
Распределительный коллектор Warme WKS 80B (2 выхода, черный)
3 870 ₽
Распределительный коллектор Warme WKS 80B (2 выхода, черный)
Трап для душа гориз. вып. 50, регул. с реш. 12х12 металл. сухой (уп. 10шт.) TQ5614
840 ₽
Трап для душа гориз. вып. 50, регул. с реш. 12х12 металл. сухой (уп. 10шт.) TQ5614
Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000
2 290 ₽
Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000
Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) V2020, 1 метр
180 ₽
Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) V2020, 1 метр
Узел насосно-смесительный Stout SDG-0120-005000 с термостатическим клапаном
12 600 ₽
Узел насосно-смесительный Stout SDG-0120-005000 с термостатическим клапаном
Радиатор стальной панельный Rommer Compact боковое подключение 22/500/1000
7 700 ₽
Радиатор стальной панельный Rommer Compact боковое подключение 22/500/1000
Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
315 ₽
Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
Смеситель универсальный для ванны LEMARK Linara LM0451C с плоским изливом 300мм, дивертор
4 549 ₽
Смеситель универсальный для ванны LEMARK Linara LM0451C с плоским изливом 300мм, дивертор
Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 1/2", с бабочкой, VT.218.N.04
375 ₽
Кран шаровой Valtec BASE ВР-НР 1/2", с бабочкой, VT.218.N.04
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX 200
54 500 ₽
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX 200
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
5 390 ₽
Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
Скважинный насос Вихрь СН-90В
6 290 ₽
Скважинный насос Вихрь СН-90В
Гибкая подводка для воды Altstream Super 023020208 (1/2", гайка/штуцер, 800 мм)
180 ₽
Гибкая подводка для воды Altstream Super 023020208 (1/2", гайка/штуцер, 800 мм)
Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
352 ₽
Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
Накопительный бойлер Edisson ES 30 V
4 939 ₽
Накопительный бойлер Edisson ES 30 V
Фекальный (дренажный) насос Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306
9 860 ₽
Фекальный (дренажный) насос Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306
Внутрипольный (плинтусный) электрический конвектор Мегадор MR100 WL
2 590 ₽
Внутрипольный (плинтусный) электрический конвектор Мегадор MR100 WL