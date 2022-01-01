Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инструмент

Краскопульты

198 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить краскопульты в городе Ярославль по цене от 1959 до 10630 рублей. В наличии более 198 наименований. Краскопульты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Строительный краскопульт Eco SG-5000H17D к компрессору (технология LVMP, быстросъем)
1 880 ₽
Строительный краскопульт Eco SG-5000H17D к компрессору (технология LVMP, быстросъем)
Пистолет Eco SG-1000H15U для распыления краски и защитных покрытий (воздушный тип)
858 ₽
Пистолет Eco SG-1000H15U для распыления краски и защитных покрытий (воздушный тип)
Распылитель краски Wagner W 590 Flexio (0.5 л/мин, мощность 630 вт, питание 220в, вес 1.9 кг)
16 829 ₽
Распылитель краски Wagner W 590 Flexio (0.5 л/мин, мощность 630 вт, питание 220в, вес 1.9 кг)
Распылитель краски Ставр КЭ-800 (макс производительность 0.4 л/мин, кабель 2 м, комплектующие)
4 250 ₽
Распылитель краски Ставр КЭ-800 (макс производительность 0.4 л/мин, кабель 2 м, комплектующие)
Краскопульт для ремонта Kolner KSG 80 (диаметр 0.8 мм, макс вязкость 70 DIN, напряжение 220 в)
1 792 ₽
Краскопульт для ремонта Kolner KSG 80 (диаметр 0.8 мм, макс вязкость 70 DIN, напряжение 220 в)
Оборудование Кратон HP-02S к компрессору (нержавеющая сталь, габариты 206x122x120 мм)
1 731 ₽
Оборудование Кратон HP-02S к компрессору (нержавеющая сталь, габариты 206x122x120 мм)
Автомобильный краскопульт Sturm SG 9612 (сетевой, безвоздушный принцип работы, нижняя емкость)
2 630 ₽
Автомобильный краскопульт Sturm SG 9612 (сетевой, безвоздушный принцип работы, нижняя емкость)
Оборудование лакокрасочное Matrix 57316 к компрессору (промышленное)
1 980 ₽
Оборудование лакокрасочное Matrix 57316 к компрессору (промышленное)
Краскопульт Matrix 57315 (воздушный тип, диаметр сопла 1.8 мм, вес 0.8 кг, вход рапид, 3 насадки)
1 990 ₽
Краскопульт Matrix 57315 (воздушный тип, диаметр сопла 1.8 мм, вес 0.8 кг, вход рапид, 3 насадки)
Краскопульт Россия КРДП 84848 (вес нетто 5 кг, комплектующие)
9 250 ₽
Краскопульт Россия КРДП 84848 (вес нетто 5 кг, комплектующие)
Краскопульт Zitrek Rongpeng R450 (электроинструмент, потребление 0.9 кВт, набор аксессуаров)
21 470 ₽
Краскопульт Zitrek Rongpeng R450 (электроинструмент, потребление 0.9 кВт, набор аксессуаров)
Пистолет для распыления краски Gav Record 24546 (профессиональное использование, способ LVLP)
8 800 ₽
Пистолет для распыления краски Gav Record 24546 (профессиональное использование, способ LVLP)
Краскопульт на шланге Zitrek Z8626 (макс производительность 1.1 л/мин, двигатель 750 вт, вес 9 кг)
16 710 ₽
Краскопульт на шланге Zitrek Z8626 (макс производительность 1.1 л/мин, двигатель 750 вт, вес 9 кг)
Краскопульт Fubag Expert S1000/1.5 (воздушный тип, подключение резьба, вес нетто 1.2 кг)
2 590 ₽
Краскопульт Fubag Expert S1000/1.5 (воздушный тип, подключение резьба, вес нетто 1.2 кг)
Инструмент для покраски труб Fubag Maestro G600/1.3 (LVMP)
5 010 ₽
Инструмент для покраски труб Fubag Maestro G600/1.3 (LVMP)
Распылитель краски Fubag Master G600/1.4 HVLP (воздушный тип, распыление HVLP, вес 1 кг)
2 840 ₽
Распылитель краски Fubag Master G600/1.4 HVLP (воздушный тип, распыление HVLP, вес 1 кг)
Пульверизатор для ремонта Т4Р 8300000 (пневмоинструмент, верхнее расположение)
1 350 ₽
Пульверизатор для ремонта Т4Р 8300000 (пневмоинструмент, верхнее расположение)
Универсальное окрасочное оборудование Garage PX-1 по металлу и дереву
10 529 ₽
Универсальное окрасочное оборудование Garage PX-1 по металлу и дереву
Краскопульт воздушный Gav 162 А 2.0 (диаметр сопла 2 мм, верхняя подача)
4 210 ₽
Краскопульт воздушный Gav 162 А 2.0 (диаметр сопла 2 мм, верхняя подача)
Воздушный краскопульт Gav 162 А 1.5 (диаметр дюзы 1.5 мм, верхняя подача)
4 210 ₽
Воздушный краскопульт Gav 162 А 1.5 (диаметр дюзы 1.5 мм, верхняя подача)
Воздушный краскопульт Fubag Basic S1000/1.8 HP (диаметр сопла 1.8 мм, нижняя емкость)
2 510 ₽
Воздушный краскопульт Fubag Basic S1000/1.8 HP (диаметр сопла 1.8 мм, нижняя емкость)
Пистолет для распыления краски Gav 162 В (диаметр 1.8 мм, воздушный тип, вес 0.8 кг)
4 540 ₽
Пистолет для распыления краски Gav 162 В (диаметр 1.8 мм, воздушный тип, вес 0.8 кг)
Распылитель краски на шланге Wagner W450 (0.23 л/мин, 460 вт, вес нетто 2 кг, питание 220v)
12 659 ₽
Распылитель краски на шланге Wagner W450 (0.23 л/мин, 460 вт, вес нетто 2 кг, питание 220v)
Инструмент Gav 9740 для аэрозольного нанесения лака, эмали и грунтовки
5 165 ₽
Инструмент Gav 9740 для аэрозольного нанесения лака, эмали и грунтовки
Пистолет для распыления краски Gav 162 А 2.5 (диаметр 2.5 мм, вес нетто 0.7 кг)
5 563 ₽
Пистолет для распыления краски Gav 162 А 2.5 (диаметр 2.5 мм, вес нетто 0.7 кг)
Краскопульт Redverg RD-PS18V (макс производительность 0.4 л/мин, диаметр 1.8 мм, аксессуары)
5 100 ₽
Краскопульт Redverg RD-PS18V (макс производительность 0.4 л/мин, диаметр 1.8 мм, аксессуары)
Строительный краскопульт Patriot LV 162А (воздушный тип, способ LVLP, соединение рапид, расходные)
765 ₽
Строительный краскопульт Patriot LV 162А (воздушный тип, способ LVLP, соединение рапид, расходные)
Пистолет для распыления краски ECO SG-1000H25U для мебели и авто
858 ₽
Пистолет для распыления краски ECO SG-1000H25U для мебели и авто
Распылитель краски INGCO SPG5008 Industrial (профессиональный, регулировка, набор аксессуаров)
2 739 ₽
Распылитель краски INGCO SPG5008 Industrial (профессиональный, регулировка, набор аксессуаров)
Оборудование Metabo FSP 1000 S (для окрашивания стен / для густых составов / автомобильное)
4 550 ₽
Оборудование Metabo FSP 1000 S (для окрашивания стен / для густых составов / автомобильное)
Строительный краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO для дома и дачи (упаковка коробка)
4 445 ₽
Строительный краскопульт P.I.T. PSG3022-C PRO для дома и дачи (упаковка коробка)
Краскопульт Вихрь ЭКП-400 (макс производительность 0.7 л/мин, макс вязкость 80, вес 1 кг, 2 насадки)
2 790 ₽
Краскопульт Вихрь ЭКП-400 (макс производительность 0.7 л/мин, макс вязкость 80, вес 1 кг, 2 насадки)
Распылитель краски Patriot SG 110 (безвоздушный принцип работы, 0.3 л/мин, рабочая мощность 110 вт)
2 690 ₽
Распылитель краски Patriot SG 110 (безвоздушный принцип работы, 0.3 л/мин, рабочая мощность 110 вт)
Пневмокраскораспылитель для строительства Зубр Мастер МКП 600 (штукартурный)
2 769 ₽
Пневмокраскораспылитель для строительства Зубр Мастер МКП 600 (штукартурный)
Распылитель краски Wagner 2371053 (1.25 л/мин, диаметр 0.4 мм, 0.45 кВт, регулировка, вес 8 кг)
60 009 ₽
Распылитель краски Wagner 2371053 (1.25 л/мин, диаметр 0.4 мм, 0.45 кВт, регулировка, вес 8 кг)
Распылитель краски INGCO SPG3508 Industrial (0,45 кВт, профессиональный вид, безвоздушный)
1 905 ₽
Распылитель краски INGCO SPG3508 Industrial (0,45 кВт, профессиональный вид, безвоздушный)
Краскопульт Crown CT31015 (электроинструмент, потребление 1.2 кВт, без принадлежностей)
10 590 ₽
Краскопульт Crown CT31015 (электроинструмент, потребление 1.2 кВт, без принадлежностей)
Строительный краскопульт Prorab 6506 (электроинструмент, безвоздушный принцип работы)
1 590 ₽
Строительный краскопульт Prorab 6506 (электроинструмент, безвоздушный принцип работы)
Распылитель краски Wagner 2394312 (безвоздушный принцип работы, аксессуары в наборе)
40 499 ₽
Распылитель краски Wagner 2394312 (безвоздушный принцип работы, аксессуары в наборе)
Распылитель краски Зубр ЗКПЭ-120 (безвоздушный принцип работы, 5 принадлежностей)
2 639 ₽
Распылитель краски Зубр ЗКПЭ-120 (безвоздушный принцип работы, 5 принадлежностей)