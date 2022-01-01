Кронштейны для воздуховодов
Найдено: 3 товара
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- 4 500 ₽Тип оборудования: консольМатериал: нержавеющая стальСпособ установки: настенныйГабариты, мм: 250x750
- 620 ₽Тип оборудования: кронштейнМатериал: нержавеющая сталь, оцинкованная стальСпособ установки: настенный
- 970 ₽Тип оборудования: кронштейнМатериал: нержавеющая сталь, оцинкованная стальСпособ установки: настенный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кронштейны для воздуховодов в городе Ярославль по цене от 620 до 4500 рублей. В наличии более 3 наименований. Кронштейны для воздуховодов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.