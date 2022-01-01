Кровельные саморезы - расходные материалы, которые применяют при монтажных работах на крыше или фасаде зданий, домов. С их помощью можно крепить металлочерепицу, профнастил, поликарбонат. В наличии стальные саморезы разного диаметра и длины от известных российских брендов.

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