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Саморезы

Кровельные саморезы

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кровельные саморезы в городе Ярославль по цене от 16 до 7362 рубля. В наличии более 4 наименований. Кровельные саморезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Анкерная шпилька резьбовая Эгида M8, 2 м
125 ₽
Анкерная шпилька резьбовая Эгида M8, 2 м
Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
85 ₽
Заклепки Matrix 40632, 4х8 мм, 50 шт.
Саморезы по металлу "клопы" с буром Партнер ФАС 2973 200 40?, 4,2x13 мм, 200 шт.
210 ₽
Саморезы по металлу "клопы" с буром Партнер ФАС 2973 200 40?, 4,2x13 мм, 200 шт.
Саморезы по ГКЛ Партнер ФАС 2925 30 70, 3.8x25 мм, 30 шт.
26 ₽
Саморезы по ГКЛ Партнер ФАС 2925 30 70, 3.8x25 мм, 30 шт.
Универсальный шуруп с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, 200 шт.
97 ₽
Универсальный шуруп с потайной головкой Партнер ФАС 8326 200 71, 3x20 мм, 200 шт.
Дюбель для тонких листов с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
40 ₽
Дюбель для тонких листов с шурупом Партнер POLA ФАС 44743 10 71, 10 шт.
Острый кровельный саморез с прессшайбой VIPкрепеж 00174, 4.2x19 мм
16 ₽
Острый кровельный саморез с прессшайбой VIPкрепеж 00174, 4.2x19 мм
Острый кровельный саморез с прессшайбой VIPкрепеж 00176, 4.2x32 мм, фасадный
16 ₽
Острый кровельный саморез с прессшайбой VIPкрепеж 00176, 4.2x32 мм, фасадный
Болт DIN 933 8*40 00190
16 ₽
Болт DIN 933 8*40 00190
Дюбель нейлоновый распорный Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71
95 ₽
Дюбель нейлоновый распорный Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
157 ₽
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
Строительные гвозди 4*120 мм
150 ₽
Строительные гвозди 4*120 мм
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм, шестигранная головка
7 362 ₽
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм, шестигранная головка
Саморезы по гипсокартону Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
26 ₽
Саморезы по гипсокартону Партнер ГД ФАС 8681 13 70, 3.5х55, пакет 13 шт.
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 8679 30 70, 3.5х35, пакет 30 шт.
32 ₽
Саморезы по дереву ГД Партнер ФАС 8679 30 70, 3.5х35, пакет 30 шт.
Саморез кровельный СтройКреп с прессшайбой, 4,2х19, сверло, 500 шт, 43537
450 ₽
Саморез кровельный СтройКреп с прессшайбой, 4,2х19, сверло, 500 шт, 43537
Забивной анкер с гайкой клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Забивной анкер с гайкой клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12