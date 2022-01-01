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Ручной инструмент

Крючки для вязки арматуры

Найдено: 3 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить крючки для вязки арматуры в городе Ярославль по цене от 153 до 1060 рублей. В наличии более 3 наименований. Крючки для вязки арматуры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
1 060 ₽
Крюк для вязки арматуры Sparta автоматический 848805
Скручиватель проволоки ЗУБР МАСТЕР 23807, крюк из нержавеющей стали
450 ₽
Скручиватель проволоки ЗУБР МАСТЕР 23807, крюк из нержавеющей стали
Крюк вязальный USP 31775, 220 мм, хромированный, с дерев. ручкой
153 ₽
Крюк вязальный USP 31775, 220 мм, хромированный, с дерев. ручкой