Кувалда – ручной инструмент, который часто применяется в строительстве или при выполнении монтажных работ различного характера. Выделяют продольные, поперечные, тупоносые. Отличается простотой использования, доступной ценой, широкой областью применения, надежностью, долговечностью.

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