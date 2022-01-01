Латунные вентили
Найдено: 17 товаров
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- 510 ₽резьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 193 ₽резьба 3/4", латуньРезьба, дюйм: 3/4Материал: латунь
- 725 ₽резьба 3/4", латуньРезьба, дюйм: 3/4Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 530 ₽резьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 158 ₽резьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: внутренняя/внутренняяМатериал: латунь
- 830 ₽резьба 3/4", латуньРезьба, дюйм: 3/4Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 457 ₽резьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Материал: латунь
- Нет в наличиирезьба 3/4", латуньРезьба, дюйм: 3/4Материал: латунь
- Нет в наличиирезьба 3/4", латуньРезьба, дюйм: 3/4Тип резьбы: внутренняя/внутренняяМатериал: латунь
- Нет в наличиирезьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: внутренняя/внутренняяМатериал: латунь
- Нет в наличиирезьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Материал: латунь
- Нет в наличиирезьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Материал: латунь
- Нет в наличиирезьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Материал: латунь
- Нет в наличиирезьба 3/4", латуньРезьба, дюйм: 3/4Материал: латунь
- Нет в наличиирезьба 1/2", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/наружнаяМатериал: латунь
- Нет в наличиирезьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Материал: латунь
- Нет в наличиирезьба 3/4", латуньРезьба, дюйм: 3/4Материал: латунь
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить латунные вентили в городе Ярославль по цене от 122 до 830 рублей. В наличии более 17 наименований. Латунные вентили можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.