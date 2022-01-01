Латунные шаровые краны
Найдено: 7 товаров
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- 310 ₽Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436резьба 1/2", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: внутренняя/внутренняяМатериал: латунь
- 350 ₽резьба 1/2, 3/4", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2, 3/4Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 1 360 ₽резьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Материал: латунь
- 375 ₽резьба 1/2", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латуньТип соединения: резьбовое
- 421 ₽резьба 1/2", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латуньТип соединения: резьбовое
- Нет в наличии
- Нет в наличиирезьба 1 1/4", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1 1/4Материал: латунь
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить латунные шаровые краны в городе Ярославль по цене от 169 до 1360 рублей. В наличии более 7 наименований. Латунные шаровые краны можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.