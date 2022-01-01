Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
Найдено: 31 товар
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- 649 ₽0.6, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 10W-30Стандарт масла: API SJ/CFОбъем, л: 0.6Материал упаковки: пластик
- 510 ₽0.592, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Объем, л: 0.592Материал упаковки: пластикНазначение: для садовой техники
- 1 190 ₽1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 5W-30Стандарт масла: API SL/CFОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
- 790 ₽0.6, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Стандарт масла: API SJОбъем, л: 0.6Материал упаковки: пластик
- 795 ₽0.6, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Стандарт масла: API SJОбъем, л: 0.6Материал упаковки: пластик
- 725 ₽1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 5W-30Стандарт масла: API SN/CFОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
- 970 ₽0.946, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 5W-30Стандарт масла: API SJ/CFОбъем, л: 0.946Материал упаковки: пластик
- 620 ₽1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Стандарт масла: API TCОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
- 1 390 ₽1 770 ₽Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 5W-30Стандарт масла: ACEA A3/B4, API SN/CFОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
- -380 ₽
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- 775 ₽1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 5W-30Стандарт масла: API SL/CFОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
- 1 670 ₽Масло моторное Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, минеральное для газонокосилок, 1л1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 10W-30Стандарт масла: API SJ, ACEA A3/B3Объем, л: 1Материал упаковки: пластик
- 1 690 ₽1.4, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 10W-30Стандарт масла: API SJ/CFОбъем, л: 1.4Материал упаковки: пластик
- 520 ₽Масло моторное минеральное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B0.946, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 10W-40Стандарт масла: API SF/CCОбъем, л: 0.946Материал упаковки: пластик
- 440 ₽0.55, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Стандарт масла: API SJ/CFОбъем, л: 0.55Материал упаковки: пластик
- Нет в наличии0.6, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Стандарт масла: API SJ/CDОбъем, л: 0.6Материал упаковки: пластик
- Нет в наличии1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 10W-40Стандарт масла: API SL, JASO MA2Объем, л: 1Материал упаковки: пластик
- Нет в наличии0.6, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Стандарт масла: API CF/SFОбъем, л: 0.6Материал упаковки: пластик
- Нет в наличииМасло минеральное моторное для газонокосилок Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 Liqui Moly 8037D, 1 л. + Дождевик1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 10W-30Стандарт масла: ACEA A3/B3, API SJ/CF, API SGОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
- Нет в наличии0.946, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Объем, л: 0.946Материал упаковки: пластикНазначение: для садовой техники
- Нет в наличии1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Стандарт масла: API CF/SFОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
- Нет в наличии1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): SAE 30Стандарт масла: API SG/CDОбъем, л: 1Материал упаковки: пластик
- Нет в наличии1, пластикТип: четырехтактноеВязкость (SAE): 5W-30Объем, л: 1Материал упаковки: пластикНазначение: для садовой техники
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить масла для 4-х тактных двигателей садовой техники в городе Ярославль по цене от 202 до 5300 рублей. В наличии более 31 наименования. Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.