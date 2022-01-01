Масла трансмиссионные будут полезны для смазывания частей коробки передач. Автохимия такого плана будет полезна в гараже и автосервисе. В ассортименте трансмиссионные масла на полусинтетической или минеральной основе с вязкостью 75W - 90, 80W, 80W85, соответствующие стандартам API GL4 и API GL5.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить масла трансмиссионные в городе Ярославль по цене от 445 до 14816 рублей. В наличии более 6 наименований. Масла трансмиссионные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.