Матрицы для пресс-клещей
Найдено: 4 товара
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- Нет в наличииПрофиль обжима: лепестковыйТип соединения: РП-М/РП-П (автоклеммы)
- Нет в наличии6 ммСечение НШВИ/НШВИ(2), мм2: 0.25-6Профиль обжима: овалТип соединения: НКИ/ГСИ/НШПИ/НШКИ/РПИ/РШИМин. сечение изол. наконечников, мм: 0.25Макс. сечение изол. наконечников, мм: 6
- Нет в наличииСечение НШВИ/НШВИ(2), мм2: 0.25-6Профиль обжима: трапециевидныйТип соединения: НШВИ/НШВ
- Нет в наличииПрофиль обжима: клиновидныйТип соединения: ГМЛ/ГАМ/ТАМ/ТМЛ
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить матрицы для пресс-клещей в городе Ярославль по цене от 675 до 810 рублей. В наличии более 4 наименований. Матрицы для пресс-клещей можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.