Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инструмент для электрики

Матрицы для пресс-клещей

Найдено: 4 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Матрица КВТ МПК-04 69960
    Нет в наличии
    Матрица КВТ МПК-04 69960
    Профиль обжима: лепестковый
    Тип соединения: РП-М/РП-П (автоклеммы)
    Смотреть
  • Матрица КВТ МПК-01 69957
    Нет в наличии
    Матрица КВТ МПК-01 69957
    6 мм
    Сечение НШВИ/НШВИ(2), мм2: 0.25-6
    Профиль обжима: овал
    Тип соединения: НКИ/ГСИ/НШПИ/НШКИ/РПИ/РШИ
    Мин. сечение изол. наконечников, мм: 0.25
    Макс. сечение изол. наконечников, мм: 6
    Смотреть
  • Матрица КВТ МПК-02 69958
    Нет в наличии
    Матрица КВТ МПК-02 69958
    Сечение НШВИ/НШВИ(2), мм2: 0.25-6
    Профиль обжима: трапециевидный
    Тип соединения: НШВИ/НШВ
    Смотреть
  • Матрица КВТ МПК-05 69961
    Нет в наличии
    Матрица КВТ МПК-05 69961
    Профиль обжима: клиновидный
    Тип соединения: ГМЛ/ГАМ/ТАМ/ТМЛ
    Смотреть
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить матрицы для пресс-клещей в городе Ярославль по цене от 675 до 810 рублей. В наличии более 4 наименований. Матрицы для пресс-клещей можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.