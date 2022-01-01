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Трубы водопроводные

Медные трубы

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить медные трубы в городе Ярославль по цене от 620 до 7650 рублей. В наличии более 5 наименований. Медные трубы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
610 ₽
Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
Предохранительный клапан WATTS SVH 30 G 02.17.630 (3/4", 3 бар), арт. X16925116
1 170 ₽
Предохранительный клапан WATTS SVH 30 G 02.17.630 (3/4", 3 бар), арт. X16925116
Труба медная 3/4", бухта 15 метров, 19.05
1 115 ₽
Труба медная 3/4", бухта 15 метров, 19.05
Труба медная 5/8", бухта 15 метров, 15,88
620 ₽
Труба медная 5/8", бухта 15 метров, 15,88
Труба из сшитого полиэтилена ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м), артикул: X16914705
145 ₽
Труба из сшитого полиэтилена ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м), артикул: X16914705
Труба медная 1/4", бухта 15,24 метра, 6,35
2 896 ₽
Труба медная 1/4", бухта 15,24 метра, 6,35
Металлопластиковая труба ALTSTREAM 001010103 (20x2 мм, 100 м)
10 000 ₽
Металлопластиковая труба ALTSTREAM 001010103 (20x2 мм, 100 м)
Аксиальный термоманометр STOUT SIM-0005-800615 (Dn 80 мм)
1 635 ₽
Аксиальный термоманометр STOUT SIM-0005-800615 (Dn 80 мм)
Пластиковая трубка ГЕЙЗЕР JG 1/4" (3 м)
194 ₽
Пластиковая трубка ГЕЙЗЕР JG 1/4" (3 м)
Полипропиленовая труба FUSITEK FT00301 (20 мм)
220 ₽
Полипропиленовая труба FUSITEK FT00301 (20 мм)