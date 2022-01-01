Медные трубы используются при монтаже систем домашнего водоснабжения, отопления, кондиционирования, трубопроводов, подведенных к котлам и водонагревателям. Медь характеризуется коррозионной стойкостью, защищенностью от протечек. В Интернет-магазине “Бигам” можно приобрести и др. комплектующие: фитинги, клапаны.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить медные трубы в городе Ярославль по цене от 620 до 7650 рублей. В наличии более 5 наименований. Медные трубы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.