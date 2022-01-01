В этом разделе представлены недорогие мешки для пылесоса из самых разных материалов. Синтетические, бумажные или пластмассовые фильтровальные чехлы подходят для быстрого сбора и хранения сора, оставшегося после строительства или ремонта. На сайте можно сравнить товар по цене, а затем добавить понравившийся в избранное.

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