Категории Фильтр

Метизы - металлические изделия, которые используются в строительных и ремонтных работах, быту и промышленности. В наличии высокопрочные комплектующие из стали, анкеры, дюбели, замки, наборы гвоздей для монтажа, саморезы, гайки, шайбы, заклепки и другой крепеж.

Метизы - металлические изделия, которые используются в строительных и ремонтных работах, быту и промышленности. В наличии высокопрочные комплектующие из стали, анкеры, дюбели, замки, наборы гвоздей для монтажа, саморезы, гайки, шайбы, заклепки и другой крепеж.