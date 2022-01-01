Метизы
279 товаров
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- 26 ₽55 мм, Ø 3.5 мм
- 830 ₽1 100 ₽5000 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 50Диаметр, мм: 1.25Материал: сталь
- -270 ₽
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- 1 100 ₽5000 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 40Диаметр, мм: 1.25Материал: сталь
- 24 ₽90мм, Ø 10ммДлина, мм: 90Диаметр, мм: 10Назначение по материалу: камень
- 85 ₽5.8, 6.6 мм, Ø 4 ммДлина, мм: 5.8, 6.6Материал: алюминийШлиц: нет
- 24 ₽16 мм, Ø 4.2 мм, 20 шт.Длина, мм: 16Шлиц: нетКоличество, шт: 20
- 68 ₽110мм, Ø 12ммДлина, мм: 110Диаметр, мм: 12
- 1 401 ₽Длина, мм: 50
- 150 ₽13 мм, Ø 4.2 мм, 200 шт.Длина, мм: 13Шлиц: нетКоличество, шт: 200
- 220 ₽25 мм, Ø 3.5 мм, 350 шт.
- 170 ₽Материал: оцинкованная стальШлиц: нет
- 97 ₽20 мм, Ø 3 мм, 200 шт.
- 399 ₽520 ₽Материал: сталь
- -121 ₽
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- 165 ₽35 мм, Ø 3.8 мм, 200 шт.
- 310 ₽55 мм, Ø 3.5 мм, 200 шт.
- 210 ₽13 мм, Ø 4.2 ммДлина, мм: 13Материал: стальШлиц: нет
- 150 ₽41 мм, Ø 3.5 мм, 150 шт.
- 330 ₽55 мм, Ø 3.5 мм, 200 шт.
- 720 ₽Длина, мм: 30Материал: сталь
- 85 ₽8 мм, Ø 4 ммДлина, мм: 8Материал: алюминийШлиц: нет
Метизы - металлические изделия, которые используются в строительных и ремонтных работах, быту и промышленности. В наличии высокопрочные комплектующие из стали, анкеры, дюбели, замки, наборы гвоздей для монтажа, саморезы, гайки, шайбы, заклепки и другой крепеж.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить метизы в городе Ярославль по цене от 14 до 7362 рубля. В наличии более 279 наименований. Метизы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.