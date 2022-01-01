Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Крепеж

Метизы

279 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Метизы - металлические изделия, которые используются в строительных и ремонтных работах, быту и промышленности. В наличии высокопрочные комплектующие из стали, анкеры, дюбели, замки, наборы гвоздей для монтажа, саморезы, гайки, шайбы, заклепки и другой крепеж.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить метизы в городе Ярославль по цене от 14 до 7362 рубля. В наличии более 279 наименований. Метизы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.