Приводной адаптер для мотоблока – универсальное приспособление, совместимое с большинством марок мб. Адаптер оснащен сиденьем для оператора и парой транспортировочных колес, что делает обработку земли более комфортным и быстрым процессом. Отличается легкостью сборки, простотой управления.

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