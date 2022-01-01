Мотобуксировщики и транспортеры
Найдено: 2 товара
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- Нет в наличии6 лНаличие фары: ДаТип мотора мотособаки: бензиновыйМарка двигателя мотособаки: LifanТактность двигателя мотобуксировщика: 4-х тактныйТрансмиссия мотобуксировщика: вариатор Итлан-Каюр (Сафари)
- Нет в наличии10.5 кВт, 6.5 л, 420 куб.смНаличие фары: ДаТип мотора мотособаки: бензиновыйМарка двигателя мотособаки: LifanТактность двигателя мотобуксировщика: 4-х тактныйТрансмиссия мотобуксировщика: вариатор Итлан-Каюр (Сафари)
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мотобуксировщики и транспортеры в городе Ярославль по цене от 90840 до 96840 рублей. В наличии более 2 наименований. Мотобуксировщики и транспортеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.