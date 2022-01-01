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Мотобуксировщики и транспортеры

Найдено: 2 товара
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  • Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
    Нет в наличии
    Мотобуксировщик Бурлак М2 LFK
    6 л
    Наличие фары: Да
    Тип мотора мотособаки: бензиновый
    Марка двигателя мотособаки: Lifan
    Тактность двигателя мотобуксировщика: 4-х тактный
    Трансмиссия мотобуксировщика: вариатор Итлан-Каюр (Сафари)
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  • Мотобуксировщик Бурлак Эко-Букс
    Нет в наличии
    Мотобуксировщик Бурлак Эко-Букс
    10.5 кВт, 6.5 л, 420 куб.см
    Наличие фары: Да
    Тип мотора мотособаки: бензиновый
    Марка двигателя мотособаки: Lifan
    Тактность двигателя мотобуксировщика: 4-х тактный
    Трансмиссия мотобуксировщика: вариатор Итлан-Каюр (Сафари)
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мотобуксировщики и транспортеры в городе Ярославль по цене от 90840 до 96840 рублей. В наличии более 2 наименований. Мотобуксировщики и транспортеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Полноприводная мотособака БУРЛАК М2 LFK
96 840 ₽
Полноприводная мотособака БУРЛАК М2 LFK
Гусеничная мотособака ЭКО-букс 2.0
90 840 ₽
Гусеничная мотособака ЭКО-букс 2.0