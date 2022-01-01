Мотобуксировщики – зимний транспорт, который вместо колес передвигается на гусеницах, благодаря чему является вездеходным. Используется для перевозки грузов и пассажира по бездорожью в специальной тележке - волокуше. А с катковой подвеской буксировщик станет всесезонным оборудованием, идеальным для рыбалки и охоты.

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