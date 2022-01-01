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Инструменты для обработки почвы

Мотыжки садовые

Найдено: 13 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мотыжки садовые в городе Ярославль по цене от 95 до 1160 рублей. В наличии более 13 наименований. Мотыжки садовые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Корнеудалитель PALISAD 62321
380 ₽
Корнеудалитель PALISAD 62321
Мотыга ручная садовая Palisad 62389
140 ₽
Мотыга ручная садовая Palisad 62389
Двусторонняя мотыга ручная садовая ЦИ 0231-2
445 ₽
Двусторонняя мотыга ручная садовая ЦИ 0231-2
Садовая тяпка с черенком для дачи БЛЦ 1045-Ч
500 ₽
Садовая тяпка с черенком для дачи БЛЦ 1045-Ч
Тяпка-рыхлитель для дачи
720 ₽
Тяпка-рыхлитель для дачи
Садовая мотыга рабочая МК-3-1м 30207
130 ₽
Садовая мотыга рабочая МК-3-1м 30207
Мотыжка рабочая GARDENA 08955-20.000.00, 2 зубца
1 160 ₽
Мотыжка рабочая GARDENA 08955-20.000.00, 2 зубца
Полольник от сорняков
446 ₽
Полольник от сорняков
Мотыга GARDENA 08914-2000000
672 ₽
Мотыга GARDENA 08914-2000000
Облегченная мотыга ЗУБР 4-39472
220 ₽
Облегченная мотыга ЗУБР 4-39472
Металлическая мотыга рабочая ЦИ 1036-2-2
213 ₽
Металлическая мотыга рабочая ЦИ 1036-2-2
Садовая мотыга Фискарс 1001601, 3 зубца
675 ₽
Садовая мотыга Фискарс 1001601, 3 зубца
Мотыга для обработки почвы GARDENA 08910-2000000, 6 см
502 ₽
Мотыга для обработки почвы GARDENA 08910-2000000, 6 см
Мотыжка с черенком для ухода за огородом МКП-3-2
186 ₽
Мотыжка с черенком для ухода за огородом МКП-3-2
Тяпка для прополки Palisad 62388
95 ₽
Тяпка для прополки Palisad 62388