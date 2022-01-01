Мотыжки садовые
Найдено: 13 товаров
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- 500 ₽Рабочая ширина, мм: 120Материал корпуса: стальМатериал рукоятки: дерево
- 130 ₽0.23 кгРабочая ширина, мм: 155Материал корпуса: стальДлина: 340 ммМатериал рукоятки: обрезиненный пластик
- 445 ₽Материал корпуса: стальМатериал рукоятки: пластик
- 140 ₽0.175 кгРабочая ширина, мм: 72Материал корпуса: стальДлина: 240 ммМатериал рукоятки: пластик
- 1 160 ₽Рабочая ширина, мм: 60Материал корпуса: стальМатериал рукоятки: пластик
- Нет в наличии0.18 кгРабочая ширина, мм: 75Материал корпуса: полиамидДлина: 320 ммМатериал рукоятки: сталь
- Нет в наличии0.213 кгРабочая ширина, мм: 100Материал корпуса: стальДлина: 250 ммМатериал рукоятки: пластик
- Нет в наличии0.3 кгМатериал корпуса: стальДлина: 390 ммМатериал рукоятки: дерево
- Нет в наличииРабочая ширина, мм: 80Материал корпуса: стальДлина: 330 ммМатериал рукоятки: дерево
- Нет в наличии
- Нет в наличии0.265 кгРабочая ширина, мм: 60Материал корпуса: стальМатериал рукоятки: пластик
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мотыжки садовые в городе Ярославль по цене от 95 до 1160 рублей. В наличии более 13 наименований. Мотыжки садовые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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