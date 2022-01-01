Садовые мотыги – отличный инструмент для удаления сорняков и рыхления почвы в теплицах, парниках, на грядках. Пригодятся на даче и дома для ухода за комнатными растениями и рассадой. В наличии Интернет-магазина “Бигам” модели с рабочей шириной тяпки от 60 до 120 мм. Материал рукоятки – пластик, полипропилен, дерево или металл.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мотыжки садовые в городе Ярославль по цене от 95 до 1160 рублей. В наличии более 13 наименований. Мотыжки садовые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.