Соединительные компрессионные муфты широко применяются в сфере монтажа труб в системах отопления и водоснабжения. Предназначены для труб из полиэтилена (пэ, пнд), характеризуются прочным и герметичным соединением. Устанавливаются без сварки. В «Бигам» можно приобрести и другие фитинги – тройники, фланцы, заглушки.

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