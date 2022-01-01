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Фитинги ПНД полиэтиленовые

Фитинги для ПНД труб

Найдено: 3 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фитинги для пнд труб в городе Ярославль по цене от 70 до 102 рубля. В наличии более 3 наименований. Фитинги для ПНД труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Муфта обжимная компрессионная для соединения пластиковых труб LUXOR TP-98 67842016 (20x2 мм, 3/4")
72 ₽
Муфта обжимная компрессионная для соединения пластиковых труб LUXOR TP-98 67842016 (20x2 мм, 3/4")
Муфта для труб PEX STOUT SFC-0020-001620 (16x2x3/4), компрессионный фитин
253 ₽
Муфта для труб PEX STOUT SFC-0020-001620 (16x2x3/4), компрессионный фитин
Электросварная муфта соединительная нар. Gebo AK 2"
2 330 ₽
Электросварная муфта соединительная нар. Gebo AK 2"
Муфта переходная ALTSTREAM 32*1"F ВР м/п(уп.13 шт) 002020410 для трубы, внутренняя резьба
445 ₽
Муфта переходная ALTSTREAM 32*1"F ВР м/п(уп.13 шт) 002020410 для трубы, внутренняя резьба
Муфта переходная ALTSTREAM 32*1"M НР м/п(уп.13 шт) 002020610 для трубы, наружная резьба
425 ₽
Муфта переходная ALTSTREAM 32*1"M НР м/п(уп.13 шт) 002020610 для трубы, наружная резьба
Муфта стальная ДУ-50
180 ₽
Муфта стальная ДУ-50
Переходная муфта из полипропилена Fusitek FT02420 (75x63 мм)
135 ₽
Переходная муфта из полипропилена Fusitek FT02420 (75x63 мм)
Соединительная муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9252 (25 х25 мм) для труб сшитого полиэтилена
102 ₽
Соединительная муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9252 (25 х25 мм) для труб сшитого полиэтилена
Чугунная муфта ДУ-20
50 ₽
Чугунная муфта ДУ-20
Муфта pp-r Tebo 40мм (уп.20 шт.)
30 ₽
Муфта pp-r Tebo 40мм (уп.20 шт.)
Разъемная муфта для труб STOUT PEX SFC-0020-002020 (20x2x3/4), компрессионный фитин
250 ₽
Разъемная муфта для труб STOUT PEX SFC-0020-002020 (20x2x3/4), компрессионный фитин
Кран шаровой ITAP п/пр 1/2", с американкой, бабочка уп.8 098
620 ₽
Кран шаровой ITAP п/пр 1/2", с американкой, бабочка уп.8 098
Муфта соединительная компрессионная ДЖИЛЕКС ПНД РР 9255 (32 х32 мм, пэ)
117 ₽
Муфта соединительная компрессионная ДЖИЛЕКС ПНД РР 9255 (32 х32 мм, пэ)
Соединительная муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9250 (20х20 мм) для труб полиэтилен
85 ₽
Соединительная муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9250 (20х20 мм) для труб полиэтилен
Тройник ПНД Джилекс 9325 (25х25 мм)
128 ₽
Тройник ПНД Джилекс 9325 (25х25 мм)
Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД 20*1/2*20 ВН 9420 (уп.20шт.) с внутренней резьбой для полиэтиленовых труб низкого давления
134 ₽
Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД 20*1/2*20 ВН 9420 (уп.20шт.) с внутренней резьбой для полиэтиленовых труб низкого давления
Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.) с наружной резьбой для труб пэ
79 ₽
Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД 20*1/2*20 НР 9430 (уп. 20шт.) с наружной резьбой для труб пэ
Полипропиленовая муфта комбинированная разъемная Tebo НР 32*1"М 015020908
320 ₽
Полипропиленовая муфта комбинированная разъемная Tebo НР 32*1"М 015020908
Муфта LUXOR TP 99 (16 мм x 2, резьба 3/4", PEX-AL-PEX) для труб из сшитого полиэтилена
166 ₽
Муфта LUXOR TP 99 (16 мм x 2, резьба 3/4", PEX-AL-PEX) для труб из сшитого полиэтилена
Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20 для труб из сшитого полиэтилена низкого давления
70 ₽
Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20 для труб из сшитого полиэтилена низкого давления