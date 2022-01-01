Муфты для соединения шлангов
Найдено: 24 товара
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- 84 ₽0.022 кгТип: переходникТип соединения: елочка
- 330 ₽1/2M дюйм, 0.1 кгТип: разъемТип соединения: рапид (EURO)Размер, дюйм: 1/2M
- 250 ₽0.1 кгТип: переходникТип соединения: рапид (EURO), елочка
- 110 ₽1/4F дюйм, 0.2 кгТип: переходникТип соединения: рапид (EURO)Размер, дюйм: 1/4F
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить муфты для соединения шлангов в городе Ярославль по цене от 84 до 450 рублей. В наличии более 24 наименований. Муфты для соединения шлангов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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