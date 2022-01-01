Пневматические муфты служат для надежного присоединения шлангов разного диаметра. Могут быть полезными при монтаже отопительных, гидравлических и пневмосистем. По сравнению с наружными адаптерами, штуцеры изготовлены из более надежного материала, поэтому сохраняют рабочее давление внутри трубки неизменным.

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